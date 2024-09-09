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Bu bilgiler ilk kez ve sadece A Haber’de! Narin'in ölüm zamanı böcek bilimi ile ortaya çıkacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 20:30 Güncelleme: 09.09.2024 21:54
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Bu bilgiler ilk kez ve sadece A Haber’de! Narin’in ölüm zamanı böcek bilimi ile ortaya çıkacak

Cinayete kurban giden Narin’den alınan 91 örnekten bazıları, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Narin hangi gün öldürüldüğü entomolojik incelemeler (böcek bilimi) ile ortaya çıkacak. Böcekler sayesinde cinayetin sırrı ve zamanı nasıl çözülecek? A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında anlattı. Almaçayır "Narin'in net ölüm zamanının belirlenmesinde bu inceleme çok belirleyici olacak ve büyük bir isabet oranı buluyor." ifadelerini kullandı.

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