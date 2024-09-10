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CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'dan skandal atama! Kirvesini de belediyeye aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 07:01
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CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’dan skandal atama! Kirvesini de belediyeye aldı

Haziran ayında 147 personeli tazminatsız işten çıkartan CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaptığı skandal atamalarla yine gündem oldu. İddiaya göre Yıldız, öz dayısını personel müdürü yaptı, dayısının oğlunu ise şantiye koordinatörü olarak atadı. Dayısının ve yengesinin uzun süredir belediyede çalıştığı aktarıldı. Yıldız, son olarak da kirvesini belediye kadrosuna dahil etti.

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