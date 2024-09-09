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Narin Güran'ın cenaze namazı kılındı! Küçük kız son yolculuğuna uğurlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 10:25 Güncelleme: 09.09.2024 11:32
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Narin Güran’ın cenaze namazı kılındı! Küçük kız son yolculuğuna uğurlanıyor

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin, defnedileceği mezarlık öncesi cenaze namazı için camiye getirildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda küçük kızın acısı yürekleri yaktı. Tabuta gelinliği serilen Narin'in naaşı camiden çıktı. Cenaze namazı kılınan küçük kız defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.

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