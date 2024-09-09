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Narin cinayetinde gizli tanıdığın ifade tutanaklarına ahaber.com.tr ulaştı!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 09.09.2024 17:40 Güncelleme: 09.09.2024 18:25
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Narin cinayetinde gizli tanıdığın ifade tutanaklarına ahaber.com.tr ulaştı!

Kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde itiraf geldi. Gizli tanığın ifadesinin detayları A Haber ekranlarında aktarılmıştı. Gizli tanığın "Amca bana 200 bin TL teklif etti. Çuvalı tek başıma 30 dakikada dere yatağına koydum." dediği ifade edilmişti. Yaşananların ardından ahaber.com.tr özel olarak ifadelerin yer aldığı o tutanaklara ulaştı. İşte o belgeler...

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