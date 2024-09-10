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Hüseyin Yayman'da Narin Güran cinayeti sonrası canlı yayında sert tepki: Ben idamı savunuyorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 00:32 Güncelleme: 10.09.2024 01:07
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Hüseyin Yayman’da Narin Güran cinayeti sonrası canlı yayında sert tepki: Ben idamı savunuyorum

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin tüm Türkiye'yi yasa boğdu.Narin Güran cinayetinin ardından A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, idam uygulamasının tartışılması gerektiğini belirtti. Yayman, "Bir insan olarak idam uygulamasını pedofili, istismar, çocuk katliamı gibi durumlarında destekliyorum" dedi.

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