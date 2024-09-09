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Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! "Babası olma olasılığınız var mı?"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 23:33 Güncelleme: 09.09.2024 23:40
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Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı! Babası olma olasılığınız var mı?

21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde derede cansız bedeni bulunan Narin Güran (8), toprağa verildi. Narin Cinayetindeki sır perdesi aralanmaya başladı. Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın 11 sayfalık ifadesinin ilk bölümüne ulaşıldı. Salim Güran, "Babası olma olasılığınız var mı?" sorusuna da yanıt verdi. işte detaylar...

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