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Narin Güran cinayetinde gizli tanığın ifadesine A Haber ulaştı: Amca bana 200 bin TL teklif etti | Narin'in babası serbest...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 10:55 Güncelleme: 10.09.2024 01:04
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Narin Güran cinayetinde gizli tanığın ifadesine A Haber ulaştı: Amca bana 200 bin TL teklif etti | Narin’in babası serbest...

Kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde itiraf geldi. Gözaltına alınanlardan biri Narin'in muhtar olan amcasının cesedi çuval içerisinde kendisine verdiğini söyledi. Gözaltındaki şahıs, "Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan, gizli tanığın ifadesinin detaylarını anlattı. Turan, gizli tanığın "Amca bana 200 bin TL teklif etti. Çuvalı tek başıma 30 dakikada dere yatağına koydum." dediğini aktardı. Gözaltına alınan Narin'in babası Arif Güran serbest bırakıldı. Böylece 25'e yükselen gözaltı sayısı 24'e düştü.

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