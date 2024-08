TBMM’de tarihi gün! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Filistin Özel Oturumu’nda flaş sözler: Netanyahu ve çetesinin...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uluslararası Adalet Divanındaki dava, Filistin için de İsrail için de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bundan sonra Netanyahu ve çetesi sanmasın ki arkasına hangi güçleri alırlarsa alsınlar, dünya bundan sonra onlar için iyiye gitmeyecektir." dedi.



Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap edeceği olağanüstü toplantının açılışında, toplantı çağrısını okuttu.

Daha sonra Abbas'ın, TBMM Genel Kurulunda konuşma yapması oylamayla kabul edildi.



Oylamanın ardından Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, tarihi bir oturuma şahitlik edildiğini söyledi. Abbas'ın, Filistin davasını TBMM'deki konuşmasıyla dünya kamuoyuna anlatacağını ifade eden Kurtulmuş, Gazze'de soykırım boyutlarına varan katliamlar gerçekleştirildiğini dile getirdi.



Türk milletinin ve devletinin, saldırılara karşı ortak bir duruş sergilediğinin altını çizen Kurtulmuş, Türkiye'nin bu duruşla dünyadaki ender ülkelerden birisi olduğunu kaydetti.



Kurtulmuş, Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının sesi olmayı, İsrail'in saldırılarını durdurmak için mücadele etmeyi sürdürdüğünü vurguladı.



TBMM'nin, İsrail'in ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin insanlık suçlarına karşı kayıtsız kalmadığına işaret eden Kurtulmuş, Meclisin ortak bildirilerle ve Başkanlık Tezkereleriyle saldırıları nefretle lanetlediğini dile getirdi.



Numan Kurtulmuş, "On yıllar boyunca, Filistin topraklarında her türlü zulme maruz kalan, yerlerinden edilen, evleri işgal edilen, hayattan koparılan, şehit edilen her türlü zulme ve işkenceye uğrayan ama buna karşılık mücadeleden vazgeçemeyen, direnen, bugünlere kadar Filistin davasını getiren bütün büyük mücahitleri saygıyla anıyorum. Yaser Arafat ve Şeyh Ahmed Yasin'in şahsında Filistin davasının mücahitlerini, mücahidelerini rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum." dedi.



Gazze'de masum insanların hayattan koparılışını izleyen dünyayı sorumluluk almaya davet ettiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Gazze'nin seçilmiş ilk Başbakanı İsmail Heniyye kardeşimizin şahsında bütün Gazze şehitlerini, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. İsmail Heniyye, Filistin tarihine seçilmiş ilk başbakan olarak geçti ama herhalde insanlık tarihine geçen tavrı, 3 çocuğu ve 4 torunu şehit edildikten sonra göstermiş olduğu metanetidir. O muhteşem söz, insanlık tarihine yazılmıştır; 'Benim evlatlarımın ve torunlarımın kanı Filistinli çocukların ve kadınların kanlarından daha değerli değildir.' Bu cümleyi tamamlayan Heniyye'nin evladıdır. O da babasının şehadetinden sonra aynı cümleyi kurmuş; 'Benim babamın kanı Gazze şehitlerinden daha değerli değerlidir' diyerek bütün dünyaya meydan okumuştur."