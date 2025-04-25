81 il içinden sizin il neyi ile meşhur? Bakın Türkiye’nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!

Türkiye, sadece zengin tarihi geçmişiyle değil, her köşesinde sakladığı kültürel hazineleriyle de dünyanın ilgisini çekiyor. 81 ilimizin her biri, doğası, mutfağı, tarihi yapıları ve yöresel ürünleriyle kendine özgü bir üne sahip. Kimisi gastronomi şehri olarak bilinirken, kimisi doğal güzellikleriyle dünya çapında ziyaretçileri ağırlıyor. Sabah'ın haberine göre, bakın Türkiye'nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!