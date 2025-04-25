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81 il içinden sizin il neyi ile meşhur? Bakın Türkiye'nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!

Binlerce yıllık tarihi, eşsiz mutfağı ve kültürel zenginliğiyle Türkiye'nin her ili kendine özgü bir kimliğe sahip. Bazı şehirlerimiz tarihi yapıları ve antik kentleriyle adından söz ettiriyor, bazıları ise kendine özgü lezzetleriyle gastronomi meraklılarının rotasında yer alıyor. Peki sizin iliniz neyi ile anılıyor? İşte 81 ilin meşhur özellikleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.04.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 11:47
81 il içinden sizin il neyi ile meşhur? Bakın Türkiye’nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!

Türkiye, sadece zengin tarihi geçmişiyle değil, her köşesinde sakladığı kültürel hazineleriyle de dünyanın ilgisini çekiyor. 81 ilimizin her biri, doğası, mutfağı, tarihi yapıları ve yöresel ürünleriyle kendine özgü bir üne sahip. Kimisi gastronomi şehri olarak bilinirken, kimisi doğal güzellikleriyle dünya çapında ziyaretçileri ağırlıyor. Sabah'ın haberine göre, bakın Türkiye'nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!

81 il içinden sizin il neyi ile meşhur? Bakın Türkiye’nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!

81 İlimiz Neyi İle Ünlü?


Adana: Adana Kebabı

Adıyaman: Nemrut Dağı

Afyonkarahisar: Afyon Kaymağı

Ağrı: Ağrı Dağı

Aksaray: Ihlara Vadisi

81 il içinden sizin il neyi ile meşhur? Bakın Türkiye’nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!

Amasya: Amasya Elması

Ankara: Anıtkabir

Antalya: Düden Şelalesi

Ardahan: Kaşar Peynir

Artvin: Kafkasör Şenlikleri

81 il içinden sizin il neyi ile meşhur? Bakın Türkiye’nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!

Aydın: İncir

Balıkesir: Höşmerim Tatlısı

Bartın: Amasra Kalesi

Batman: Hasankeyf

Bayburt: Sırakayalar Şelalesi

81 il içinden sizin il neyi ile meşhur? Bakın Türkiye’nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!

Bilecik: Şeyh Edebali-Ertuğrul Gazi Türbeleri

Bingöl: Yüzen Ada (Turnalar Gölü)

Bitlis: Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)

Bolu: Abant Gölü

Burdur: İnsuyu Mağarası

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