2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!
2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı. Son günlerde yaşanan artçı depremler sonrası açık alanda konaklayan vatandaşlar için dikkat çekici ürünler bulunuyor. Yaz ayının da gelmesiyle kamp meraklılarının odağında yer alan çadır ve kamp malzemeleri, 2 Mayıs'dan itibaren uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Peki indirimli aktüel katalog listesinde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte 2 Mayıs BİM aktüel katalog…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.04.2025 10:38