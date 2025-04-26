Viral Galeri Viral Liste 2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!

2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!

2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı. Son günlerde yaşanan artçı depremler sonrası açık alanda konaklayan vatandaşlar için dikkat çekici ürünler bulunuyor. Yaz ayının da gelmesiyle kamp meraklılarının odağında yer alan çadır ve kamp malzemeleri, 2 Mayıs'dan itibaren uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Peki indirimli aktüel katalog listesinde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte 2 Mayıs BİM aktüel katalog…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.04.2025 10:38
2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!

BİM, 2 Mayıs 2025 tarihinde satışa sunacağı yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Haftanın belirli günlerinde sunduğu cazip indirimlerle dikkat çeken BİM, kamp severler için uygun fiyatlı çadır seçenekleri sunuyor. Her aile tipine göre çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri yer alıyor. Duş ve giyinme kabininden uyku tulumuna, kamp yastığından hamağa kadar ihtiyaca yönelik tüm kamp ürünleri avantajlı fiyatlarla müşterileri bekliyor. İşte detaylı 2 Mayıs BİM aktüel katalog listesi…

2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!

2 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG


Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik: 4.299 TL

Otomatik Çadır 5 Kişilik: 1.599 TL

Kamp Duş ve Giyinme Kabini: 999 TL

Portatif Kamp Sandalyesi: 599 TL

Uyku Tulumu: 759 TL

Kampçı Sırt Çantası: 1.499 TL

Şişme Kamp Yatağı: 239 TL

2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!

Portatif Katlanabilir Tuvalet: 799 TL

3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası: 249 TL

Halat: 329 TL

12'li Çamaşır Askısı: 159 TL

Çadır Kazığı: 119 TL

2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti: 1.799 TL

Taşınabilir Güç İstasyonu: 7.900 TL

Çanta Formlu Piknik Matı: 249 TL

Pro Seramik Portatif Ocak: 1.090 TL

Stanley Outdoor Termos: 1.699 TL

2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3.790 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set: 8.950 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge: 5.490 TL

Uzaktan Kumandalı Bluetooth Hoparlör: 545 TL

SON DAKİKA