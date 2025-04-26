2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!

BİM, 2 Mayıs 2025 tarihinde satışa sunacağı yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Haftanın belirli günlerinde sunduğu cazip indirimlerle dikkat çeken BİM, kamp severler için uygun fiyatlı çadır seçenekleri sunuyor. Her aile tipine göre çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri yer alıyor. Duş ve giyinme kabininden uyku tulumuna, kamp yastığından hamağa kadar ihtiyaca yönelik tüm kamp ürünleri avantajlı fiyatlarla müşterileri bekliyor. İşte detaylı 2 Mayıs BİM aktüel katalog listesi…