Viral Galeri Viral Liste Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!

Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!

İstanbul'da bu hafta hava durumu değişkenlik gösterecek. Hafta sonu yağış ve rüzgar etkili olacak. Hafta başında ise sıcaklıklar tekrar düşüşe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sağanak yağış, rüzgar ve toz taşınımı riskine karşı vatandaşları uyardı. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İşte detaylı hava durumu raporu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.04.2025 09:03
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hareketli hava koşulları etkili olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı ülkede, birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bazı illerde yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği bildirildi. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği bildirildi. Batı Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!

Yağışların özellikle Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Van'ın kuzey bölümlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!

AKOM UYARDI

İstanbul'da güneşli ve ılık bir havanın hakim olduğu Cuma gününün ardından, hafta sonu ile birlikte sıcaklıklar ve hava koşulları değişiyor. Pazar günü itibarıyla, kuzeyli rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların 6-8 °C birden düşmesi ve Pazar günü yağmurun görülmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!

RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın genel olarak güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde ise kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) etkili olacak.

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