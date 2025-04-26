Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!
İstanbul'da bu hafta hava durumu değişkenlik gösterecek. Hafta sonu yağış ve rüzgar etkili olacak. Hafta başında ise sıcaklıklar tekrar düşüşe geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sağanak yağış, rüzgar ve toz taşınımı riskine karşı vatandaşları uyardı. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İşte detaylı hava durumu raporu...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.04.2025 09:03