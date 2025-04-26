Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hareketli hava koşulları etkili olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı ülkede, birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bazı illerde yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği bildirildi. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.