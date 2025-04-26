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Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı sonrası hızla yükselen altın fiyatları, son günlerde düşüşe geçti. Suların durulması ile güvenli liman altında geri çekilmeler başladı. Peki yatırımcılar ne yapmalı? Altında seyir ne olacak, alım zamanı başladı mı? Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında piyasalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.04.2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 12:50
Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi

ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşı piyasaları sarsarken, güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında sert hareketlenmeler yaşanıyor. Altındaki hızlı yükselişin ardından başlayan düşüş trendi yatırımcıların gündemin yer aldı. A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki son gelişmeleri ve beklentilerini açıkladı. Peki altın fiyatları daha da düşecek mi? Altın almak için doğru zaman geldi mi? İşte uzman açıklamaları...

Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi

Altında Düşüş Trendi Devam Edecek mi?

Geçtiğimiz hafta ons altın, 3.500 dolar seviyesine kadar yükselirken haftayı 3.320 dolardan tamamladı. Gün içi işlemlerde 3.272 dolara kadar gerileyen ons altında yaklaşık 250 dolarlık bir düzeltme hareketi görüldü. İslam Memiş, bu düşüşü "kar satışları ve düzeltme" olarak nitelendirirken, önümüzdeki haftalarda altın tarafında geri çekilmenin devam edeceğini vurguladı. Ons altının 3.150 - 3.090 dolar seviyelerinde görülebileceğini belirtti.

Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi

İslam Memiş'in altın piyasası ile ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeler kaydedildi:

"Gram altın tarafında da sert düşüşler gördük. 4.350 lira seviyesine kadar yükselmişti gram altın. Dün 4.127 lira seviyesine kadar resmi kur tarafında bir gerileme gördük. Yine gram altın TL fiyatında, haftayı da 4.178 lira seviyesinden tamamladı. Gram altın tarafında kısa vadede 4.000 lira seviyesinin altına sarkma ile alakalı yine bekleyişimiz devam ediyor. Yani önümüzdeki haftalarda kısmen, bu dinlenmenin, bu kar satışlarının devam etme olasılığı güçlü. Kısa vadede yine bir aylık bir süreç içerisinde gram altın tarafında 4.000 lira seviyesinin altına sarkmalar, ons altın tarafında 3.150, 3.090 hatta 3.000 dolar seviyesinin altına geri sarkmalar yaşanabilir diye tahmin ediyoruz. "

Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi

Memiş, kısa vadede düşüş yönlü beklentilerin devam ettiğini belirtti. Yıl sonunda gram altın tarafında 4.500 lira seviyesi, 12 aylık süreç içerisinde ise 6.000 lira seviyesi hedef konumunda olduğunu vurguladı.

Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi

Alım Zamanı Geldi mi?

"Evet. Uzun vadeli yatırımcıysanız ve uzun vade gözetecekseniz problem yok. Yani altın her ay alım fırsatı vermeye devam edecek. Ama kısa vadede sabırlı olan yatırımcılar varsa bir miktar daha bu geri çekilmeleri beklemesi gerektiğini söyleyebilirim."

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