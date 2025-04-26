Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi

İslam Memiş'in altın piyasası ile ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeler kaydedildi:

"Gram altın tarafında da sert düşüşler gördük. 4.350 lira seviyesine kadar yükselmişti gram altın. Dün 4.127 lira seviyesine kadar resmi kur tarafında bir gerileme gördük. Yine gram altın TL fiyatında, haftayı da 4.178 lira seviyesinden tamamladı. Gram altın tarafında kısa vadede 4.000 lira seviyesinin altına sarkma ile alakalı yine bekleyişimiz devam ediyor. Yani önümüzdeki haftalarda kısmen, bu dinlenmenin, bu kar satışlarının devam etme olasılığı güçlü. Kısa vadede yine bir aylık bir süreç içerisinde gram altın tarafında 4.000 lira seviyesinin altına sarkmalar, ons altın tarafında 3.150, 3.090 hatta 3.000 dolar seviyesinin altına geri sarkmalar yaşanabilir diye tahmin ediyoruz. "