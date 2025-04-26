Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı sonrası hızla yükselen altın fiyatları, son günlerde düşüşe geçti. Suların durulması ile güvenli liman altında geri çekilmeler başladı. Peki yatırımcılar ne yapmalı? Altında seyir ne olacak, alım zamanı başladı mı? Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında piyasalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.04.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 12:50