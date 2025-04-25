Altında rüzgar tersine mi dönüyor, alım fırsatı başladı mı? İslam Memiş açıkladı

Altında Yön Değişti mi?

"Ons altın şu anda 3300 dolar, gram altın 4150 lira seviyesinde serbest piyasalarda. Yine düşüş beklentim, öngörüm devam ediyor. Çok agresif yükseldi, beklenenden kısa sürede o direnç seviyelerini hızlıca test etti. Son iki gündür yine altının gerilememesi için yine haber akışları gelmeye devam ediyor ve piyasaya haber pompalaya devam ediyorlar. Ancak aşağıda yine teknik olarak alanlarımız olduğu için yine o aşağıda ihlal edilen teknik alanların dolması gerekiyor. Özellikle 3000 dolar seviyesinin altına teknik olarak sarkması gerektiğini söyleyebilirim. Yine gram altın tarafında kısa vadede 4000 lira seviyesinin altına gerilemeyle alakalı yine öngörüm devam ediyor. Sadece ilk kez altın alacak veya altın borcu olan yatırımcısının biraz daha sabretmesi gerekiyor. Çünkü çok anormal bir süreçlerden geçiyoruz.