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Altında rüzgar tersine mi dönüyor, alım fırsatı başladı mı? İslam Memiş açıkladı

Küresel piyasalarda dalgalanmalar sürerken yatırımcıların gözü kulağı altın, döviz ve kripto varlıklarda. Ticaret savaşlarının etkisiyle tırmanışa geçen altın fiyatlarında seyrin ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki altında rüzgar dindi mi, altın yeniden rekor kıracak mı, kripto para piyasası düşüyor mu? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.04.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:36
Altında rüzgar tersine mi dönüyor, alım fırsatı başladı mı? İslam Memiş açıkladı

Ticaret savaşlarının ve siyasi gelişmelerin etkisiyle altın son zamanlarda rekor üstüne rekor kırıyordu. 4 bin TL'yi aşan gram altının seyri ne yönde olacağı yatırımcılar tarafından merak ediyor. Altın piyasasında rüzgar tersine mi dönüyor, altın düştü mü, yeniden rekor kıracak mı? İslam Memiş, altın, döviz ve kripto para piyasaları ile ilgili değerlendirmelerini A Haber canlı yayınında aktardı. İşte o açıklamalar…

ALTINDA RÜZGAR DİNDİ Mİ?
Altında rüzgar tersine mi dönüyor, alım fırsatı başladı mı? İslam Memiş açıkladı

Altında Yön Değişti mi?

"Ons altın şu anda 3300 dolar, gram altın 4150 lira seviyesinde serbest piyasalarda. Yine düşüş beklentim, öngörüm devam ediyor. Çok agresif yükseldi, beklenenden kısa sürede o direnç seviyelerini hızlıca test etti. Son iki gündür yine altının gerilememesi için yine haber akışları gelmeye devam ediyor ve piyasaya haber pompalaya devam ediyorlar. Ancak aşağıda yine teknik olarak alanlarımız olduğu için yine o aşağıda ihlal edilen teknik alanların dolması gerekiyor. Özellikle 3000 dolar seviyesinin altına teknik olarak sarkması gerektiğini söyleyebilirim. Yine gram altın tarafında kısa vadede 4000 lira seviyesinin altına gerilemeyle alakalı yine öngörüm devam ediyor. Sadece ilk kez altın alacak veya altın borcu olan yatırımcısının biraz daha sabretmesi gerekiyor. Çünkü çok anormal bir süreçlerden geçiyoruz.

Altında rüzgar tersine mi dönüyor, alım fırsatı başladı mı? İslam Memiş açıkladı

Ticaret savaşlarının resmen başlaması piyasalarda bir manipülasyon piyasasının beraberinde getirdi ve haftalık bazda veya son ayların sert düşüşünü yine bu hafta gördük. 3500 dolar seviyesi de görüldü. Şu anda 200 dolar civarında sert bir şekilde geri çekildi ons altın. Yine 4350 lira seviyesini test eden gram altın sert bir şekilde geri çekildi, 200 lira gram altında bir geri çekilme gördük. Tabii bu geri çekilmelerde büyük yatırımcılar için, büyük baronlar için çok ciddi paralar, çok ciddi gelirler. Dolayısıyla kısa vade düşüş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama yine orta ve uzun vadeye baktığımız zaman yılın ikinci yarısıyla alakalı yükselişlerin devam etme olasılığı yine güçlü.

Altında rüzgar tersine mi dönüyor, alım fırsatı başladı mı? İslam Memiş açıkladı

Yine ons altın tarafında beklentimiz bu yıl gerçekleşti, 3500 dolar seviyesiyle alakalı. Şimdi sıra gram altındadır. Gram altını yılın ikinci yarısında 4500 lira seviyesini teknik anlamda takip etmeyi sürdüreceğiz. Ama yine ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler gibi birçok etken yıllık bazda altın fiyatlarını pozitif yönde desteklemeye devam edecektir. Şimdi yatırımcının yapması gereken şey uzun vadeli planlama yapması gerekiyor. Uzun vadede yine 12 aylık süreç içerisinde ons altın tarafında 4250 dolar seviyesi, gram altın tarafında 6000 lira seviyesi beklenti dahilinde. Yine bugünkü gelişmeler ve bugünkü küresel ekonomiler yükselişlerin devam edeceğini bize göstermiş oluyor."

Altında rüzgar tersine mi dönüyor, alım fırsatı başladı mı? İslam Memiş açıkladı

Kur Cephesinde Neler Oluyor?

Dolar 38 TL seviyesinde, euro ise 43 TL seviyesinde işlem görüyor. Döviz piyasasındaki gelişmelere de değinen Memiş, doların zayıflamasıyla birlikte euronun son bir aydır agresif bir şekilde yükseldiğini belirtti. Dolar endeksinin 102 seviyesinden 98 seviyesine kadar gerilediğini vurgulayarak kur tarafıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

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