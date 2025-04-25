Altında rüzgar tersine mi dönüyor, alım fırsatı başladı mı? İslam Memiş açıkladı
Küresel piyasalarda dalgalanmalar sürerken yatırımcıların gözü kulağı altın, döviz ve kripto varlıklarda. Ticaret savaşlarının etkisiyle tırmanışa geçen altın fiyatlarında seyrin ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki altında rüzgar dindi mi, altın yeniden rekor kıracak mı, kripto para piyasası düşüyor mu? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.04.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:36