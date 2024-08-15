TBMM’de Filistin Özel Oturumu | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Gazze için dünyaya seslendi: Tüm kardeşlerimde Gazze’ye gideceğim

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'de

"BARIŞ VE GÜVENLİĞE GİDEN YOL FİLİSTİN'DEN BAŞLAR VE FİLİSTİN'LE BİTER"

Vereceğimiz bedel ne olursa olsun ne kadar komplo yaparlarsa yapsınlar yani kutsal yerlerin tarihi yapısını değiştirmeye yönelik ne yaparlarsa yapsınlar ki, en sonuncusu iki yıl iki gün önce oldu biliyorsunuz işgal hükümeti kalkıp Mescid-i Aksa'ya girdiler. Orası bizim camimizdir. Oranın kiliseleri bizim kiliselerimizdir. Herkes bunu duysun işitsin Gazze Şeridi Batı Şeria ve Doğu Kudüs bağımsız Filistin devletini oluşturan tek bir meşru hükümet tarafından yönetilen coğrafi bütünün adıdır. Yani uluslararası meşruiyet tarafından belirlenen tek bir meşru hükümetin yönettiği Filistin topraklarıdır. Bu gerçekleşmezse hiçbir şekilde istikrar sükunet kalkınma yapılmaz. Maalesef bu olmazsa olmaz. Ya bize hakkımızı verirsiniz ya da sizler özgürsünüz. Eğer bu yapılmazsa işte bu şiddet sarmalı devam edecektir. Barış ve güvenliğe giden yol Filistin'den başlar ve Filistin'le biter. Bu bağlamda İsrail'in barbar saldırısına karşı mücadelemiz tüm dünya kıtalarında adaletsizliğe karşı duran insanları da harekete geçirmiştir. İnsanlar yüksek sesle İsrail'i ve yıkım güçlerini kınamaktadırlar. Orada işledikleri soykırımları da kınamaktadırlar.

TBMM'DE AYAKTA ALKIŞLANAN SÖZLER: YA ZAFER YA ŞEHADET

Güvenlik ve askeri yöntemler hiçbir sonuç getirmez. Siyaset barışı getirir. İsrail'in kısmi çözümlere yönelmesi doğru değil. Gazze, tüm topraklarıyla bizimdir. Biz bir karış toprağımızı bile vermeyeceğiz. Artık bir çözümümüz kalmadı. Ve ben, tüm kardeşlerimle Gazze'ye gitme kararı aldım. Bunu yapacağım.

Bizim hayatımız, Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Bizler İslam'ın hükmünü uyguluyoruz: Ya zafer, ya şehadet.

Gazze'den sonra Kudüs'e, ebedi başkentimize gideceğim.

Bizler gece gündüz Filistin devletinin daha fazla tanınması için çalışıyoruz. 149 devlet Filistin'i tanıdı. Biz bunu büyüteceğiz. Amacımız BM nezdinde tam üyelik.

İşgal bitene kadar yolumuza devam edeceğiz.