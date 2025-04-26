Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığını açıkladı!
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, bugün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında başkanlığa aday olacağını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Kurulda, sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp başkanlık için adaylığını açıkladı.
Hakan Bilal Kutlualp, "Niye bir aday çıkarmıyorsunuz derdi Sayın Başkan. Demokrasilerde sistem patinaj yaptığı zaman, bunun için enstrüman vardır, döneminizin ortası da olsa güven oyuna gidersiniz. Aday yok diyordunuz, ben adayım! Önümüzde kazanılacak şampiyonluklarımız var. 11 yıl şampiyonsuzluk kötü. 4 sene Aziz Bey, 6 senesi şimdiki yönetim. Bizim bu büyüyen, bu dinamik camiaya her dikilen gömlek dar gelmeye başlıyor. Camianın büyüklüğünü ve gücünü gösteren bir şey bu. Tüzükte önümüzdeki dönemde bazı değişiklikler olmalı. Tüzükte başkanlığı iki dönemle sınırlayalım. Bu camiada Faruk Ilgazlar, Aziz Yıldırımlar, Ali Koçlar..." dedi.
"Başkan, yönetici çıkarma potansiyelimiz çoktur." diyen Kutlualp, "Yeni insanlara fırsat vermek, yöneticiler ve başkanlar yetiştirmek lazım. İki dönem olursa, bu büyüklük neyi talep eder, iki dönem için seçilen başkanın, ilk döneminde şampiyon olamazsa veya Avrupa'da şampiyon olamazsa ikinci döneme aday olamama kriteri gelmeli." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPMIŞTI
Kutlualp, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'nin önünü açın, hem de gecikmeden.. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız" ifadelerini kullanmıştı.
YILDIZ OYUNCULARI TRANSFER ETTİ
1966 doğumlu Kutlualp, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2002-2004 ve 2004-2005 yıllarında görev yaptı. Kutlualp, özellikle Alex de Souza, Anelka, Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi yıldız oyuncuların transferlerinde önemli roller üstlendi.
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