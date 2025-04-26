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Epstein skandalının ilk kurbanlarından Virginia Giuffre inithar etti!

Jeffrey Epstein'ın yıllarca süren cinsel istismar ağına karşı sesini yükselten ilk kurbanlardan biri olan Virginia Giuffre, 41 yaşında Batı Avustralya'daki çiftliğinde hayatına son verdi. Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Giuffre intihar etti. Geride ise yalnızca Epstein'ın değil, bu karanlık ağın içindeki birçok zengin ve güçlü ismin maskesini düşüren bir mücadele bıraktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.04.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 11:31
Epstein skandalının ilk kurbanlarından Virginia Giuffre inithar etti!

Virginia Giuffre, reşit olmayan bir genç kızken, milyarder finansçı Jeffrey Epstein ve onun suç ortağı, İngiliz sosyetesi Ghislaine Maxwell tarafından kandırılarak cinsel istismar ağına dahil edildiğini yıllar önce kamuoyuna açıklamıştı.

Epstein skandalının ilk kurbanlarından Virginia Giuffre inithar etti!

Epstein'ın çocukları "masöz" kisvesiyle kandırıp, onları sistematik biçimde zengin erkeklere cinsel hizmet sunmak için kullandığı ağ, uzun süre korundu, kollandı ve ancak Giuffre gibi isimlerle deşifre edildi.

Epstein skandalının ilk kurbanlarından Virginia Giuffre inithar etti!

Giuffre, Maxwell'in kendisine "Jeffrey'e ne yapıyorsan, Prens Andrew'a da aynısını yapacaksın" dediğini aktarmıştı. 2001 yılında, Maxwell'in Londra'daki evinde, Epstein'ın Manhattan'daki ve Karayipler'deki özel adasında Prens Andrew tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Epstein skandalının ilk kurbanlarından Virginia Giuffre inithar etti!

Bu iddialar dünya çapında ses getirdi; Prens Andrew görevlerinden feragat etmek zorunda kaldı ve Giuffre'nin açtığı dava, 2022 yılında gizli bir uzlaşmayla sonuçlandı.

Epstein skandalının ilk kurbanlarından Virginia Giuffre inithar etti!

1983 yılında Sacramento'da doğan Virginia Giuffre, küçük yaşta aile içi cinsel istismara maruz kaldıktan sonra evden kaçtı. Gençlik yıllarını sokaklarda geçiren Giuffre, 14 yaşında 65 yaşında bir insan tacirinin eline düştü. Hayatı boyunca karşılaştığı sömürü, onu Epstein'ın ağında göründüğünden çok daha kırılgan bir konuma yerleştirdi.

Epstein skandalının ilk kurbanlarından Virginia Giuffre inithar etti!

Epstein'ın kendisine sunduğu "masaj başına 200 dolar"lık teklif, Mar-a-Lago'daki saati 9 dolarlık işinden ve sokakta yaşamanın çaresizliğinden sonra ona cazip gelmişti. Ancak teklifin ardında, yalnızca cinsel sömürü değil; küresel ölçekte tanınan isimlerin karıştığı bir suç zinciri vardı.

Epstein skandalının ilk kurbanlarından Virginia Giuffre inithar etti!

Giuffre, bu yapının yalnızca bir kurbanı değil, aynı zamanda sesini duyurmaya çalışan ilk kişilerden biri oldu. 2010 yılında kızının doğumuyla birlikte yaşadıklarını anlatmaya karar verdi. "Onlara güvendim," demişti bir röportajda. "Hayatımın ne kadar zor olduğunu anlattım. Bu, yapabileceğim en kötü şeydi, çünkü zayıf noktamı öğrenmiş oldular."

Epstein skandalının ilk kurbanlarından Virginia Giuffre inithar etti!

Giuffre, geçtiğimiz günlerde feci bir trafik kazası geçirmiş, ,sosyal medya hesabında bir otobüsle çarpışmanın ardından yüzünde oluşan morlukların yer aldığı fotoğrafı paylaşmıştı,

Epstein skandalının ilk kurbanlarından Virginia Giuffre inithar etti!

Jeffrey Epstein, 2019 yılında cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklandı. Ancak yargılanmadan önce, Manhattan'daki tutukevinde ölü bulundu. Ölümü "intihar" olarak kayda geçti, ancak birçok kişi bunun ardında başka gerçekler olabileceğini düşündü.

Epstein skandalının ilk kurbanlarından Virginia Giuffre inithar etti!

Ghislaine Maxwell ise 2021'de yargılandı ve 20 yıl hapis cezası aldı. Ancak kamuoyu nezdinde, bu cezanın ne Epstein'ın suçlarını ne de sömürü ağının diğer üyelerini tam anlamıyla ortaya çıkardığı düşünülüyor. Giuffre'nin ölümünden sonra tekrar gündeme gelen bu dava, milyonlarca dolarlık bağışlarla örtülen, itibarlı isimlerle korunan bir istismar zincirinin hâlâ tam anlamıyla çözülmediğini gösteriyor.

Epstein skandalının ilk kurbanlarından Virginia Giuffre inithar etti!

Epstein skandalı, yalnızca bir adamın değil; sistematik şekilde güçlerini çocukları sömürmek için kullanan bir elit tabakanın çürümüşlüğünü gözler önüne serdi.