Epstein skandalının ilk kurbanlarından Virginia Giuffre inithar etti!

Jeffrey Epstein'ın yıllarca süren cinsel istismar ağına karşı sesini yükselten ilk kurbanlardan biri olan Virginia Giuffre, 41 yaşında Batı Avustralya'daki çiftliğinde hayatına son verdi. Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Giuffre intihar etti. Geride ise yalnızca Epstein'ın değil, bu karanlık ağın içindeki birçok zengin ve güçlü ismin maskesini düşüren bir mücadele bıraktı.