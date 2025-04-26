26 Nisan 2025, Cumartesi
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
İspanya futbolunun iki devi Barcelona ve Real Madrid, İspanya Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. El Clasico heyecanı, Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda yaşanacak. Gözler Carlo Ancelotti'nin Arda Güler kararı ve dev finalin yayın detaylarına çevrilmiş durumda. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 26.04.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 14:40