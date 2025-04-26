Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

İspanya futbolunun iki devi, Barcelona ve Real Madrid, Kral Kupası finalinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Avrupa'ya veda eden Real Madrid, sezonu kupayla taçlandırmak istiyor. Barcelona ise hem lig hem de kupa şampiyonluğunun peşinde. Şu ana kadar Barcelona 31, Real Madrid ise 20 kez İspanya Kral Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Futbol tutkunları, Arda Güler'in ilk 11 içerisinde yer alıp almayacağını merak ediyor. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler…