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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

İspanya futbolunun iki devi Barcelona ve Real Madrid, İspanya Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. El Clasico heyecanı, Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda yaşanacak. Gözler Carlo Ancelotti'nin Arda Güler kararı ve dev finalin yayın detaylarına çevrilmiş durumda. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.04.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 14:40
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

İspanya futbolunun iki devi, Barcelona ve Real Madrid, Kral Kupası finalinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Avrupa'ya veda eden Real Madrid, sezonu kupayla taçlandırmak istiyor. Barcelona ise hem lig hem de kupa şampiyonluğunun peşinde. Şu ana kadar Barcelona 31, Real Madrid ise 20 kez İspanya Kral Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Futbol tutkunları, Arda Güler'in ilk 11 içerisinde yer alıp almayacağını merak ediyor. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler…

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

Barcelona - Real Madrid Maçı Ne Zaman?

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico mücadelesi, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak. Tarihi karşılaşma, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

Barcelona - Real Madrid Maçı Hangi Kanalda?

Barcelona - Real Madrid maçı Tivibu Spor 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, İspanyol futbolunun en önemli kapışmalarından biri olarak yine milyonları ekran başına kilitleyecek.

Barcelona - Real Madrid maçı canlı yayın ekranı: https://www.tivibu.com.tr/spor

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

Arda Güler El Clasico'da Oynayacak mı?

Real Madrid formasıyla adından sıkça söz ettiren genç yıldız Arda Güler, Getafe maçında attığı kritik golle teknik heyetin güvenini kazanmıştı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Güler hakkında "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü." ifadelerini kullanmıştı. Genç oyuncunun Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, F Lopez, Raphinha; Torres

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, F Garcia; Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappe