İstanbul Havalimanı’na büyük onur! Dünyanın en iyisi oldu

İstanbul Havalimanı, ABD merkezli seyahat dergisi Travel and Leisure tarafından "Dünyanın En İyi Havalimanı" unvanıyla ödüllendirildi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, Travel and Leisure'ın her yıl düzenlediği "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinde okurlardan 95,79 puan alarak birinciliğe layık görüldü.