FETÖ’cüler birbirine girdi! Himmet paralarını çatır çatır yiyip lüks evler aldılar! Örgüt paralarını cepleyen isim...

FETÖ'NÜN ÜNLÜ İSİMLERİ DE PARA KAPTIRDI

"Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Yani bir işi bilmemek veya sıkıştığı anda bir işin parasını kullanmak dolandırıcılıktır." ifadelerine yer veren Şükür, sesini FETÖ elebaşı Gülen'e duyurarak parasını kurtarmaya çalışmıştı.



Öte yandan, FETÖ'nün ABD'de ekran yüzü olarak kullandığı basketbolcu Enes Freedom Kanter de yaşanan gelişmeler üzerine yaklaşık 2 hafta önce, örgüte 110 milyon dolar bağış yaptığını, kendisinin ne ev ne araba alacak parası kalmadığını, kiralık küçük bir evde yaşadığını iddia etmişti. Bazı örgüt üyesi sosyal medya kullanıcıları, Kanter'e bu açıklamanın örgüt tabanının bağış konusunda teşvik edilmesi için Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan ekibi tarafından yaptırıldığını iddia ederken, bazı yorumcular ise Kanter'in aslında, Ebuseleme Gülen'in söz konusu isimlerin himmet paralarını çaldığı açıklaması üzerine, yaptığı bağış miktarının kayda geçmesi amacıyla dillendirdiğini savunmuştu.



TÜRKYOLU'NUN TÜRKİYE'DEKİ MAL VARLIKLARI

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün ikinci adamı olduğu gerekçesiyle Türkyolu ve akrabalarının tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti. Türkyolu'nun Sakarya'da 24, İstanbul'da 11, İzmit'te 3 ve Ankara'da da 1 olmak üzere 4 şehirde toplam 39 mülkünün bulunduğu tespit edilmişti.



Adliyeye sevk edilen 12 akrabasından 8'i tutuklanan Türkyolu'nun, ABD'nin New Jersey eyaletinde noterde hazırlanmış, Türkiye'deki mal varlığının yönetimi konusunda verdiği vekaletname, soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Muharrem Türkyolu'nun evinde yapılan aramada bulunmuştu.

FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding eski yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, haklarında dava açılan 34'ü firari sanığın arasında Türkyolu da bulunuyor. ABD makamlarına yapılan FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi talep listesinde Türkyolu'nun da yer aldığı belirtiliyor.



ÖRGÜTÜN YAYINEVLERİNİN ANA ŞİRKET KAYITLARINDA DA MUSTAFA ÖZCAN İSMİNE RASTLANMIŞTI

Elebaşı Fetullah Gülen'in yerine geçebilecek muhtemel isimler arasında görünen Mustafa Özcan'ın, merkezi New Jersey eyaletinin Clifton şehrindeki Ant Kitapevi bünyesindeki 3 yayınevinin resmi kuruluşu olan "The Light Inc." şirketinde adının "President" olarak geçtiği görülüyor.



Fetullah Gülen'in kitaplarını basan "Süreyya Yayınları", örgütün muhafazakar tabanına ve ABD'li Müslümanlar ile çocuklarına yönelik kitapları basan "Tughra Books" ve "dinler arası diyalog" kitapları basan Blue Dome Press isimli yayınevlerini çatısı altında birleştiren The Light Inc'in 2021 yılı satış gelirlerinin 4,5 milyon dolar civarında olduğu tespit edilmişti.



Mustafa Özcan ayrıca, Gülen tarafından "Türkiye imamı" görevine atandıktan sonra, dünyadaki bütün ülke yapılanmalarının gelirlerinin yüzde 15'inin kendisine gönderilmesini zorunlu kılacak sistem kurarken, toplanan nakit paranın ne kadarını örgüt için harcadığı ne kadarını zimmetine geçirdiği konusu da geçen yıllarda sıkça örgüt tabanında gündem olmuştu.