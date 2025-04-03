Macaristan savaş suçlarına kalkan oldu! Gazze kasabı Netanyahu’nun ziyareti sonrası skandal UCM kararı

Macaristan hükümeti, savaş suçları ve soykırım gibi en ağır suçlarla mücadele eden Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekilme sürecini başlatacağını duyurdu. Bu karar, ülkenin insan hakları ve uluslararası hukuka karşı açık bir meydan okuması olarak değerlendiriliyor.

Üstelik bu skandal açıklama, Gazze'deki soykırımın baş sorumlularından biri olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Budapeşte'ye ziyaretiyle aynı gün yapıldı.

MACARİSTAN HANGİ TARAFI SEÇTİ?

Başbakan Viktor Orban'ın kabine şefi Gergely Gulyas, "Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilecek" ifadeleriyle durumu resmiyete döktü. Hükümetin anayasal ve uluslararası hukuki çerçeveye uygun olarak Perşembe günü çekilme sürecini başlatacağını belirten Gulyas, ülkesinin adalet yerine suçluları korumayı seçtiğini adeta ilan etti.

NETANYAHU'NUN KATLİAMLARI VE UCM KARARI

Bu skandal karar, İsrail'in savaş suçlarıyla suçlanan Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Budapeşte ziyareti sırasında duyuruldu. UCM, Netanyahu'nun Gazze'de işlediği insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklanmasına hükmetmişti. Ancak Orban hükümeti, İsrail ile olan yakın ilişkileri uğruna bu kararı yok saymayı tercih etti.

Orban yönetimi, Netanyahu'nun tutuklanmasını gerektiren suçları görmezden gelerek, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü sistematik katliamı ve soykırımı meşrulaştırıyor. Netanyahu'yu "dost" olarak ağırlayan Orban, UCM'nin kararını "aşırı küstah ve alaycı" olarak nitelendirerek adaletsizliğin yanında saf tuttuğunu açıkça ortaya koydu.

MACARİSTAN'IN ÇIKIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye ülkeler, savaş suçlularını ve soykırım sorumlularını yakalayıp yargı önüne çıkarmakla yükümlü. Ancak Macaristan gibi ülkeler, suçlulara kalkan olarak bu yükümlülüğü yok saymayı tercih ediyor.

Macaristan'ın UCM'den ayrılması, yalnızca adaletin değil, insan haklarının da açık bir ihlali olarak değerlendiriliyor. Orban hükümeti, bu adımıyla savaş suçlularına dokunulmazlık sağlamayı tercih ederken, Filistin halkının yaşadığı zulmü de yok sayarak tarihe kara bir leke olarak geçiyor.