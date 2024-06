Bakan Fidan’dan arabuluculuk mesajı: Barışa ve huzura ihtiyaç var | Rusya-Ukrayna arasında yeni bir barış masası mı?

"BÖLGEMİZDE BARIŞA VE HUZURA İHTİYAÇ VAR"



Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın risklerinden dolayı bir an önce ateşkesle ilgili konuşmaların başlamasının önemli olduğunu aktaran Fidan, "Pozisyonlar her ne kadar uzlaşmaz gözükse de savaş yerine silahlar yerine konuşarak diyalogla bu konu çözülmesi için gerekli psikolojik atmosferin ve siyasi atmosferin de oluştuğunu biz açıkçası gözlemliyoruz. Belki bazı ülkeler Amerikan seçimleri sonrası Avrupa'daki bazı seçimlerin sonrasında bu konuyu görüşmenin daha iyi olacağı konusunda belli fikirleri olabilir ama bizim gördüğümüz savaşın risklerinden dolayı bir an önce ateşkes ile ilgili konuşmaların başlaması fevkalade önemli. Sadece, Ukrayna'da değil, Gazze'deki savaşta da aynı şeyi söylüyoruz ve diğer savaşlarla da ilgili de aynı şeyi söylüyoruz. Bölgemizde gerçekten büyük bir barışa ve huzura ihtiyaç var. Aksi takdirde savaşların yayılma riski giderek daha da artıyor. Ülkeler kendilerini normal şartlara göre değil, savaş şartlarına göre hazırlıyorlar. Dolayısıyla bu da beraberinde daha kolay savaş çıkmasıyla ilgili bir riski beraberinde getiriyor" diye konuştu.