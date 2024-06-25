Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik temas

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi.

TEMMUZ BAŞINDA ASTANA'DA GÖRÜŞECEKLER

Kazakistan'ın Astana şehrinde 3-4 Temmuz'da düzenlenecek olan Şangay İş Birliği Örgütü toplantısı sırasında iki liderin yüzyüze görüşmesi de bekleniyor.