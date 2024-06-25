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Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik temas

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 14:54 Güncelleme: 25.06.2024 15:12
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Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik temas

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, Dağıstan'da yapılan terör saldırılarının ele alındığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Dağıstan'da gerçekleştirilen terör saldırılarının ele alındığı bildirildi.

İşte İletişim Başkanlığından yapılan o açıklama
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi.

TEMMUZ BAŞINDA ASTANA'DA GÖRÜŞECEKLER
Kazakistan'ın Astana şehrinde 3-4 Temmuz'da düzenlenecek olan Şangay İş Birliği Örgütü toplantısı sırasında iki liderin yüzyüze görüşmesi de bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabulünde görüşmeyi açıklayan Putin, "Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gelişmeler. dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temmuz ayında Astana'da görüşmeyi planlıyorum. Astana süreci devam etmeli." ifadelerini kullanmıştı..

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