Sadık Albayrak’ın eseri Son Devir Osmanlı Uleması’ndan çıkarılacak dersler!

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Akar, Albayrak'ın Son Devir Osmanlı Uleması eseriyle ilgili bugün Sabah Pazar ekinde bir yazı kaleme aldı.

İşte "Son Devir Osmanlı Uleması'ndan Çıkarılacak Dersler" başlıklı o yazı:

Geçtiğimiz günlerde yeni baskısını yeni eklerle gerçekleştirilen (Medrese Yayınları, 2024) Son Devir Osmanlı Uleması yapıtı, devrimizin önemli düşünürlerinden ve gazetecilerinden Sadık Albayrak'ın majör eseridir. Hatta postmodernlerin kullanmayı sevdikleri tabirle 'opus magnum'udur. Eserin editörlüğünü yapmak teveccühü tarafıma sunulduğunda, böylesi önemli bir eserle ve Sadık Albayrak'la vakit geçirmenin üzerimde ne kadar büyük hatıralar bırakacağını düşünerek hemen işe koyulmuştum.

Tabii gençliğim Sadık Albayrak'ın yazdığı yazıları ve gazeteleri okuyarak geçti. Kendisini de uzun bir zamandır tanıyorum. Albayrak, ilgilendiği mesele her ne olursa olsun, onda derinleşmeyi, sonsuz kazılar yapmayı, bulduğu bir veriyi diğer verilerle çarpıştırıp, oradan günümüze söylenecek anlamlar çıkarmayı başaran nadir yazarlardan birisidir. En önemli yanı belgeye ve bilgiye olan hürmetidir. Yazdığı hiçbir metin yoktur ki bir belgeye, bir bilgiye dayanmasın. Her iddiasını muhakkak bir veriye dayandırır. Dolayısıyla muarızları tarafından da her zaman dikkatle ve özenle takip edilmiş, ilgiyle izlenmiş bir isimdir.