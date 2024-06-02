Sadık Albayrak’ın eseri Son Devir Osmanlı Uleması’ndan çıkarılacak dersler!





OSMANLI'NIN KÜLTÜREL TOPOGRAFYASINA MERCEK TUTULUYOR

Gelelim Son Devir Osmanlı Uleması'na... Ulema eseri önce bir ve iki cilt daha sonra da beş cilt halinde takım olarak yayımlanmıştı. Albayrak bu eserinde Osmanlı Devleti'nin son yüzyılındaki ilim adamlarının yani ulema sınıfının biyografisine yoğunlaşmıştır. Eserin muhteviyat olarak kaynak bir eser olmasının yanında, aynı zamanda Osmanlı coğrafyasının bir tür kültürel topografyasını çıkarttığını da söyleyebiliriz. Öte yandan, günümüze de etki eden isimlerin fikir mirasının nereden doğup, nerelere bağlandığını anlamak için de önemli bilgiler taşıyordu ilk beş cilt.

Günümüz okurunun yakından ilgileneceğini düşündüğüm kısımları da mevcuttur eserin. Misal Giresun'un Alucra kazasında doğdunuz, İstanbul'a üniversite okumaya geldiniz, sonrasında şehre yerleştiniz ve bir iş sahibi oldunuz. Klasik cumhuriyet algısında siz taşradan, çevreden merkeze gelerek bir güzergâh izlediniz. Çünkü laik Cumhuriyet fikrinde merkez, aydınlanmanın sembolüdür. Ankara ve İstanbul düalitesi bu çatışkı üzerinde kurulmuştur. İyi üniversiteler ve kolejler de bu ana şehirlerde yer alır. Hatta gençlik yıllarımda kutlanan resmi bayramlarda hep Demirel'in köyden kente süren macerasında laik Cumhuriyet'in kırsalda doğmuş bir çocuğu nasıl da Cumhurun başına getirebildiği ballandıra ballandıra anlatılırdı. Buna neden itiraz edelim ki. Fakat işin enteresan tarafı, laik Cumhuriyet fikri bu topraklara 1923'te uzaydan inmişiz gibi bir müfredatı dayatmıştır orta öğretimde.

Milletler geçmişleriyle tartıya çıkarlar. Gelenek de öyledir; kelimenin kökeninde anlamı gizli: gelen-ek. Modern dünyada geleneği olmayan bir toprak parçası, bir düşünce nüvesi bulmanız imkânsızdır. Bizim sekülerlerin ayılıp bayıldığı Batı'da bazı ülkelerde iki yazı dili vardır. Kalkınmanın sembolü olarak gördükleri Japonya'da misal daha da fazladır, ama bize gelindiğinde "eski dil" (adı bile bir yabancılaştırma efekti veriyor) öğrenilmesi zordur, yobazlık doğurur, beyni örümcek ağlarıyla doldurur. Oysa gidin Londra'ya, sokaktaki bir küçük taşın bile imparatorluk mazisiyle övünürler. Bizim en büyük miraslarımızdan olan çeşmeler ise bugün ya büfe olmuştur ya da makus tarihine terk edilmiştir.







MERKEZ-ÇEVRE ÇATIŞMASINI TERSİNE DÖNDÜRÜYOR

Osmanlı uleması çevre/merkez çatışmasını tersine döndürüyor. Giresun'da doğmuş bir Karadenizli olarak açıp bakıyorum ve görüyorum ki bırakın büyük şehirleri küçücük kazalarda bile medreseler var. Bir müderris orada öğrenim görüyor, aldığı dersler, devletin verdiği ödenek, yetiştirdiği talebeler... İlim hayatı Osmanlı'da çevrede de devam ediyor. Söz gelimi ailemin yerleştiği coğrafyada onlarca medresenin izini sürebiliyorum. Dönüp baktığımda ise o yapıların yerinde yeller esiyor. Bu medreselere, tekkelere, ilim yuvalarına ne oldu? Düşünmesi de konuşması da çok acı. Kendi mirasına sahip çıkamayan bizler bugün dünyaya ne söyleyeceğiz? Burası canımı yakan, içimi acıtan noktadır.

Son Devir Osmanlı Uleması'na yeni yapılan eklerle birlikte eser dokuz cilde ulaştı. Seksenli yıllardan başlayarak yapılan baskılarla beş cilt halinde entelektüel dünyada konuşulan eserin bugünlerde eklenen dört cildi, ilk beş ciltte biyografisi ele alınan isimlerin bu sefer de Osmanlı coğrafyasındaki serüvenlerini konu ediyor. Teknik bilgilerden yola çıkıp medreselerin hangi coğrafyalara yayıldığını öğreniyoruz, savaş yıllarında ne yaptıklarını görüyoruz. Ödeneklerin nasıl verildiğinden tutun da miras ve veraset işlemlerinin detaylarına kadar binlerce bilgi arasında dolaşarak coğrafya bilgimizi yeniden gözden geçiriyoruz.