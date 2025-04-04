Narin Güran'ın katledilmeden önceki en net görüntüsü ortaya çıktı! Dünyaya son kez böyle gülümsedi

Giriş Tarihi: 04.04.2025 22:02

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmeden önce en net görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Narin'in bir evde olduğu gülümseyerek poz verdiği görülüyor.

(FOTO: ahaber.com.tr)

NARİN GÜRAN'IN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde de kaybolduktan 19 gün sonra evinden 1.5 kilometre uzaklıkta yer alan Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın son fotoğrafları ortaya çıktı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Narin bulunduktan sonra uzun süre tartışılan kırmızı terlikler, soruşturmada yer almış ve yargılamalar sırasında mahkeme tutanaklarına da girmişti. Ailesiyle son gezisi ve son fotoğrafları olan Narin'in, çok sevdiği babası Arif Güran'ın yanında olduğu ve çok mutlu olduğu görülüyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ANNE YÜKSEL GÜRAN'IN TELEFON KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran cinayetinde hapis cezası alan anne Yüksel Güran'a ait gün içi telefon hareketleri ortaya çıktı. Narin'in öldürüldüğü saatlerde evde olduğu, hatta öldürülmesine de şahit olmuş olabileceği düşünen Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, tarafından kayıtlar paylaşıldı. Av. Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Telefon rehberinde Hediye olarak kayıtlı numarayı saat 09.39 da aradığı (çamaşırları götürmek için), yine aynı gün saat 19.30'da Hediye'yi aradığı (Narin'in orada olup olmadığını sormak için), olay günü 13.55-16.46 saatleri arasında herhangi bir görüşme kaydı ve olağandışı hareketliliğin olmadığı, telefonunda 15.04 İtibariyle PUG mobile oyunun açıldığı ara ara bu oyunun oynandığı (Küçük Eren'e ait hareket), 15.42 de Enes 2121 şifresi ile internet paylaşımı için bağlanıldığı, 16.01 Bluetooth ile Airpords Pro isimli kulaklığa bağlandığı,16.02 de müzik uygulamasının başlatıldığı, asıl telefon arama hareketliliğinin 19.30 dan itibaren başladığı görülmektedir.

Telefon içeriğinde cinayeti öğrenen, bilen birine ait şüpheli bir hareket/bulgu tespit edilmemiştir. Aksine oyun, müzik gibi uygulamaların kullanıldığı, yine savunmada belirttiği gibi kritik saatlerde uyku halinde olduğu arama-aranma-mesaj gibi yoğun hareketinin olmadığı görülmektedir."

NARİN CİNAYETİNDE 4 KİŞİ CEZA ALDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada, Narin Güran cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan karar duruşmasında, yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını iddia eden ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.