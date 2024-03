Dünyada bir ilk olacak! Bakan Koca açıkladı: Türkiye’de yapılan en büyük şehir hastanesi kapasitesi

"DÜNYADA İLK OLAN BİR MERKEZ OLACAK"

Bakan Koca, "bu projeden oldukça heyecan duyuyorum. Çünkü burada bir bu ölçekte bütün birimler ile yetkin olan mükemmeliyet merkezleri olan bir sağlık kampüsü, acil durum hastanesi ile entegre olan bunun dışında ilklerin olduğu 2 tane daha önemli hizmetimiz olacak. Bir ikincisi 'BAHAR PROJESİ' ise bağımlı hastalar için rehabilitasyon dediğimiz bir merkez. Burada AMATEM ve ÇAMATEM lojmanları ile birlikte bir bahar merkezi olacak. İhalesi yapıldı. Şu an arkamda gördüğünüz İnşaatı devam eden bölüm ise bahar merkezinin olduğu yer. Villaların çok katlı olmayan 1 veya 2 katlı olan villaların hızla yapımı da devam ediyor. Önümüzdeki 6 ay içerisinde bahar projesini hızla faaliyete geçirmek istiyoruz. Türkiye'de AMATEM ve ÇEMATEM ile birlikte bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezi kompleksi toplamda düşündüğümüz 30 büyük şehrimizde planlandı. Bu bahar merkezlerinden 10 tanesi, yatırımı alındı. Yatırımı alınan on tanesinden ilk ihalesi yapılan bahar projesi de Sancaktepe'deki şu an inşaatını gördüğümüz merkez olmuş oluyor. Bu kapasitesi ile AMATEM ve ÇAMATEM ve bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezinin bir arada olduğu yapı ise yeni nesil bir bahar projesi. Bu anlamda da dünyada ilk olan bir merkez olacak. Sancaktepe'de havaalanının pistinin de olması sebebiyle yine ilklerden planladığımız gen ve terapi hastanesi. SMA gibi nadir hastalıklarının tedavisinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda nadir hastalıklar için gen ve hücre terapi hastanesinde kişiye özel hem üretim hem de uygulamanın yapılacağı bir hastaneden bahsediyorum" şeklinde konuştu.