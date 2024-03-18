CHP’de “para sayma” skandalı büyüyor! Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı | Perde arkasını A Haber’de anlattı

"BÜTÜN OKLAR İMAMOĞLU'NUN ÜZERİNDE"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bütün oklar Ekrem İmamoğlu üzerinde yöneldiği için İmamoğlu da bir kaçış noktası arıyor. Kendince bir gerekçe yaratmaya çalışıyor. Bir haftadır Türkiye'nin gündemini meşgul eden bir mesele bu. Kimse de konuşmuyor. Muhatapların hepsi sessiz. Sadece ben konuşuyorum herhalde o döneme tanıklık eden birisi olarak. Zaten Cumhuriyet Savcılığı da benim tanık olarak ifademe müracaat edecek. Ekranlarda sürekli olarak bu yaşananları bildiğim noktaları bildiğim noktaları itibariyle ifşa etmemden dolayı böyle bir talep oldu.

Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun kendi özel şahsi şirketinin Genel Müdürü. Fatih Keleş, danışman olarak yanında tuttuğu bir isim.