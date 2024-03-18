CHP’de “para sayma” skandalı büyüyor! Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı | Perde arkasını A Haber'de anlattı
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. O dönem CHP’nin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, A Haber canlı yayınında yaşananların perde arkasını anlattı. Canan Kaftancıoğlu'nun ifade vermek üzere adliyeye geldiği belirtildi.
CHP'de "para sayma" skandalı büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
KAFTANCIOĞLU İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE
Bu kapsamda, şüpheli Ali Rıza Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği Kaftancıoğlu'nun "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
KULİS BİLGİSİNİ CANLI YAYINDA VERDİ
Kaftancıoğlu'nun ifade vermek için adliyeye geldiği belirtildi. Melih Altınok, A Haber canlı yayınında "Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı. Aldığımız kulis haberine duyuma göre Canan Kaftancıoğlu şu dakika itibariyle adliyede olduğu söyleniyor. İfade vermek için hemen gitmiş. Muhabirlerimizin de desteklediği bir kulis bilgisi." ifadelerini kullandı.
Kimin parası kimin cebine gitti? Paralar nereye gönderildi? CHP'yi karıştıran görüntülerde kim, kiminle hareket ediyor? O dönem CHP'nin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, A Haber canlı yayınında yaşananların perde arkasını anlattı.
"BÜTÜN OKLAR İMAMOĞLU'NUN ÜZERİNDE"
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bütün oklar Ekrem İmamoğlu üzerinde yöneldiği için İmamoğlu da bir kaçış noktası arıyor. Kendince bir gerekçe yaratmaya çalışıyor. Bir haftadır Türkiye'nin gündemini meşgul eden bir mesele bu. Kimse de konuşmuyor. Muhatapların hepsi sessiz. Sadece ben konuşuyorum herhalde o döneme tanıklık eden birisi olarak. Zaten Cumhuriyet Savcılığı da benim tanık olarak ifademe müracaat edecek. Ekranlarda sürekli olarak bu yaşananları bildiğim noktaları bildiğim noktaları itibariyle ifşa etmemden dolayı böyle bir talep oldu.
Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun kendi özel şahsi şirketinin Genel Müdürü. Fatih Keleş, danışman olarak yanında tuttuğu bir isim.
"NEDEN SAYDIĞIMI HATIRLAMIYORUM" DEDİ
Bu kadar para size teslim edilecek siz bunun ne olduğunu bilmeyeceksiniz. Teker teker sayıyorsunuz bunu.
"KONUŞTUKÇA BATIYORLAR"
Konuştukça açıklama yaptıkça daha da bir batağın içerisinde giriyorlar.
Bu ekibin hepsi Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler bunun muhatabı da odur.
"BUNUN HESABI VERİLSİN"
Bu kimsenin babasının parası değil. Kamuda yaratılan ranttan kaynaklı para bu. Bunun hesabı verilsin.
"İMAMOĞLU EKİBİ DÜMENİ KIRIYOR"
Gazeteci Gaffar Yakınca ise "İmamoğlu ekibi dümeni kırıyor. CHP ve Kaftancıoğlu'nu suçlu ilan edecekler bunlar beceriksizdi yapamadı diyecekler İmamoğlu'na temize çekecekler." ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.
Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade vermişti.
Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da "şüpheli" olarak ifadesi alınmıştı.
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