Kara para trafiğinde skandal büyüyor! ’Kafa koparan Fatih’in ifadesinde çarpıcı detaylar | Kilit isim İmamoğlu’nun gözdesi çıktı

İkimiz de ayrı araçlarla söz konusu ofise gittik. Ben ofise gittiğimde İstanbul İl Yönetiminden Özgür Nas ve Can Poyraz orada bekliyorlardı. Farklı çantalardan Türk Lirası, euro, dolar cinsinden paralar çıktı. Para en az 3-4 defa sayıldı. İlden gelen arkadaşlar 'konuya hâkimdir' diyerek çok önemsemedim.

Ofiste 1 saatten fazla kaldıktan sonra Özgür Nas ve binayı satan Ali Rıza Braka kendi aralarında parayı teslim edip teslim aldıklarına dair bir tutanak tanzim etmişler. Ben bu tutanağı görmedim. Parti il binasının daha sonra hangi tarihte resmi olarak satın alındığı, ne kadar ve ne yolla ödendiği hakkında bilgim yok. Çünkü satın alma sürecini İstanbul İl Başkanlığı yürütmekteydi" dedi.