CHP'nin rant ağı Beylikdüzü'ne uzandı! Kirli parada her yol İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çıkıyor
CHP'deki "kayıt dışı para" trafiğinde her taşın altından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Görüntülerde yer alan kişilerin, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yaptığı dönemden bu yana yanından ayırmadığı kişiler olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu, CHP İstabul İl binasının satın alınmasıyla ilgili 9 Aralık 2019 tarihinde binanın sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı olan Gökhan Taşkapan'ın hukuk bürosunda çekilen para sayma skandalında tüm oklar CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çıkıyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Benimle ilgisi yok" dediği skandalda kilit isimlerin çoğu İmamoğlu'nun yol arkadaşı çıktı.
VEREN DE GÖTÜREN DE SAYAN DA YOL ARKADAŞI
İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ifadesinde, paraları dönemin Beylikdüzü İl Başkanı olan CHP'li İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer'den aldığını dile getirdi.
Özer, İmamoğlu tarafından 2015 yılında CHP ilçe Başkanlığı görevine getirilmesiyle bilinirken, bir diğer kilit isim ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu. CHP'de herhangi bir resmi görevi olmayan Yılmaz da paraları Beylikdüzü'nden görüntülerin sayıldığı ofise Fatih Keleş'le birlikte getiren kişiydi.
ÖZER, İMAMOĞLU İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Beylikdüzü'nde CHP dönem CHP İlçe Başkanlığı yaptıktan sonra 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP İstanbul 28. Dönem milletvekili seçilen Özer'in siyasi kariyerinin ise 2014'ten sonra parladığı görüldü. İmamoğlu'nun 'Yol arkadaşım' dediği Özer, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu 2009-2014 döneminde yönetiminde bulundu.
Daha sonra İmamoğlu'nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından ilçe başkanlık koltuğuna oturtuldu.
ÖZER 'TANIK', YILMAZ 'ŞÜPHELİ'
İmamoğlu'nun gözetiminde ilçe başkanlığı yapan Özer, 2019'da ayrıca İmamoğlu'nun İBB Başkan Adayı danışmanlığını yaptı. Aynı zamanda İmamoğlu'nun avukatlığını da yapan Özer, 14 Mayıs seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.
Paraları Keleş'e teslim eden Özer'in 'tanık' sıfatıyla soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermesi bekleniyor. Özer'in Keleş'e teslim ettiği paraları ofise götürülmesinde yardımcı olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek.
Keleş ifadesinde Yılmaz için, "Para çoktu Yılmaz'ı taşıması için çağırdım" ifadelerini kullanmıştı.
3 ŞÜPHELİ İFADE VERDİ
Soruşturmada bugüne kadar İBB Spor Kulübü Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eski basın danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.
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