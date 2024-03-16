Paradan kuleler krizinde yeni perde! Fatih Keleş ve İmamoğlu’nun babası Kaz Dağları’ndan arsa aldığı belgelendi!

Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Güre Köyü'nde İmamoğlu ailesinin 10 villası bulunuyor. Villalar 3 katlı ve havuzlu. Hasan İmamoğlu'na ait 10 villanın bulunduğu alan, Google Earth'ün 18 Ağustos 2016 tarihli fotoğrafında çam ve meşe ağaçlarının olduğu açıkça görülüyor. Google Earth'ün, 9 Nisan 2017 tarihli fotoğrafta, 599 ada 1 parselde; villa yapımına başladığı görülüyor. Son fotoğrafta ise İmamoğlu Ailesi'nin Kaz Dağları'nda 599 parsel ada, 1 parselde 10 villasının bitmiş durumda olduğu görülüyor.

CANIMIZ GİBİ KORUMALIYIZ DEDİ AMA...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Ağustos 2018 tarihinde; "Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız. Kaz Dağları'nın yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir. Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe de değil zarar vermek, gözümüz gibi bakmalıyız. #KazdağlarıHepimizin" ifadelerini kullanmıştı.