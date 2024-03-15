CHP’de çuval dolusu para paniği! Özgür Özel topu Kaftancıoğlu'na attı| CHP'deki paradan kuleyi kim inşa etti?
CHP’deki para sayma görüntüleri Türkiye’nin ve siyasetin gündeminde. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP'deki deste deste dövizin sayıldığı görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlatmıştı. Olay üzerinde açıklama yapan Özgür Özel “Süreci doğrudan yürüten kişi Canan Kaftancıoğlu’ydu alakam yok” dedi. Genel Başkan olarak kafalarda ki soru işaretlerini gidermek yerine topu Kaftancıoğlu’na attı. A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programında uzman isimler CHP’deki kara para tartışması hakkında açıklamalarda bulundu.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı. CHP'den "İl binası aldık" açıklaması yapıldı. Bu durum söz konusu görüntülerdeki 15 milyon liranın nereden geldiği ile ilgili kuşkuları artırdı. Konuyla ilgili Özel ve İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar ve topu Canan Kaftancıoğlu'na atmaları ise gözden kaçmadı. Uzman isimler CHP'deki kara para tartışması hakkında A Haber'deki Aklın yolu programında açıklamalarda bulundu. İşte o programdan satır başlıkları;
Ceyhun Bozkurt
"CHP kurultay süreçlerinde delege pazarlığı yapıldığı yönünde de iddialar çıkmıştı. Burada Fatih Keleş, Can Poyraz ve Özgür Nas CHP'li oldukları için o ortamda bulunmaları normal fakat İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü olan Tuncay Yılmaz'ın orada ne işi var bilinmiyor."
Güngör Yavuzaslan
"İmamoğlu ben bu işin içinde yokum diyor. Siyasi partiler yasası ihlal ediliyor, bağış toplama yasası ihlal ediliyor. Bu paranın kaynağı ne ve gayrimenkul satışlarında paranın banka üzerinde yatırılması zorunluluğu var."
"Bu olay 2019'da oluyor fakat hiçbir Sayıştay ve Anayasa denetlemesi raporunda bu yok. Neden bildirmediler?"
Ceyhun Bozkurt
"Burada Mustafa Kemal Çiçek'in açıklamalarından sonra iki tane soru işareti oluşuyor. Akla şu soru geliyor acaba çok daha yüksek fiyata anlaştılar da vergiden kaçırmak adına elden mi teslim ettiniz? Siz vergiden kaçırmak için eksik bir beyanda mı bulundunuz veya aslında siz o parada anlaştınız da o para birileri tarafından paylaşıldı mı?"
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