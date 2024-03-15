CHP’de çuval dolusu para paniği! Özgür Özel topu Kaftancıoğlu’na attı| CHP’deki paradan kuleyi kim inşa etti?

Ceyhun Bozkurt

"Burada Mustafa Kemal Çiçek'in açıklamalarından sonra iki tane soru işareti oluşuyor. Akla şu soru geliyor acaba çok daha yüksek fiyata anlaştılar da vergiden kaçırmak adına elden mi teslim ettiniz? Siz vergiden kaçırmak için eksik bir beyanda mı bulundunuz veya aslında siz o parada anlaştınız da o para birileri tarafından paylaşıldı mı?"