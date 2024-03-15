CHP'deki kara para trafiğinde yeni detay! Çuval dolusu parayı kim getirdi?
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP'deki deste deste dövizin sayıldığı görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlatmıştı. İfadeye çağrılan isimlerden Özgür Nas ve Can Poyraz, dün(14 Mart Perşembe) ifade verdikten sonra yangın merdiveninden kaçtı. Soruşmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, skandala neden olan paraları ofise getiren ismin de kim olduğu belirlendi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntüleri mercek altına alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 ismi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırmıştı.
İfadeye çağırılan isimlerden CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz, dün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.
2 şüpheli ifade işlemlerinin ardından görüntülenmek istemeyince yangın merdiveninden kaçarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldı.
PARALARI OFİSE KELEŞ GETİRDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de ifadesinin alınacağı öğrenilirken, soruşturmayla ilgili önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen olayda, paraları ofise İmamoğlu'nun kasası olarak tabir edilen Fatih Keleş'in getirdiği öğrenildi.
KAYNAĞI SORULACAK
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a nazır kaçak villasına göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde etkili olduğu öğrenilen Keleş'in buradaki lakabının 'Kafa Koparan' olduğu kamuoyuna yansımıştı.
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