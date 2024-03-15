15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'deki kara para trafiğinde yeni detay! Çuval dolusu parayı kim getirdi?

CHP'deki kara para trafiğinde yeni detay! Çuval dolusu parayı kim getirdi?

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
ABONE OL
CHP’deki kara para trafiğinde yeni detay! Çuval dolusu parayı kim getirdi?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP'deki deste deste dövizin sayıldığı görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlatmıştı. İfadeye çağrılan isimlerden Özgür Nas ve Can Poyraz, dün(14 Mart Perşembe) ifade verdikten sonra yangın merdiveninden kaçtı. Soruşmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, skandala neden olan paraları ofise getiren ismin de kim olduğu belirlendi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntüleri mercek altına alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 ismi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırmıştı.

İfadeye çağırılan isimlerden CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz, dün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

2 şüpheli ifade işlemlerinin ardından görüntülenmek istemeyince yangın merdiveninden kaçarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldı.

PARALARI OFİSE KELEŞ GETİRDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de ifadesinin alınacağı öğrenilirken, soruşturmayla ilgili önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen olayda, paraları ofise İmamoğlu'nun kasası olarak tabir edilen Fatih Keleş'in getirdiği öğrenildi.

KAYNAĞI SORULACAK

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a nazır kaçak villasına göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde etkili olduğu öğrenilen Keleş'in buradaki lakabının 'Kafa Koparan' olduğu kamuoyuna yansımıştı.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanından ayırmadığı Keleş'e savcılık sorgusunda paraların kaynağının neresi olduğu ve ne amaçla getirildiğine ilişkin soruların yöneltilmesi bekleniyor.

CHP’de paradan kuleler büyüyor!CHP’de paradan kuleler büyüyor!
Para sayma krizinde yeni perdePara sayma krizinde yeni perde
İşte CHP’li İBB’nin para konseyinin kilit ismi!İşte CHP’li İBB’nin para konseyinin kilit ismi!
CHP’de yasa dışı para trafiğinde ifade süreci başladıCHP’de yasa dışı para trafiğinde ifade süreci başladı
CHP’de balya balya para polemiği!CHP’de balya balya para polemiği!
CHP’de bavul dolusu para skandalı! Kaynak ne?CHP’de bavul dolusu para skandalı! Kaynak ne?
’Kafa koparan’ Fatih’in hızlı yükselişi!’Kafa koparan’ Fatih’in hızlı yükselişi!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA