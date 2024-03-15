CHP’deki kara para trafiğinde yeni detay! Çuval dolusu parayı kim getirdi?

PARALARI OFİSE KELEŞ GETİRDİ



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de ifadesinin alınacağı öğrenilirken, soruşturmayla ilgili önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı.