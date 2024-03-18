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CHP’de “para sayma” skandalı büyüyor! Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı | Perde arkasını A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 23:10
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı. O dönem CHP’nin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, A Haber canlı yayınında yaşananların perde arkasını anlattı. Canan Kaftancıoğlu'nun ifade vermek üzere adliyeye geldiği belirtildi.
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