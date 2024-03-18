CHP'nin mitinginde teröre skandal destek! Özgür Özel'in konuşması sırasında terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için "selam olsun" pankartı açıldı

TERÖRDEN TUTUKLU İSİMLER İÇİN PANKART AÇILDI



Özel konuşurken kürsünün ön tarafındaki bazı kişiler ellerindeki pankartlarla cezaevinde terör nedeniyle tutuklu olan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için

pankart açtı.

CHP'NİN MİTİNGİNDE TERÖRE DESTEK PANKARTI

Pankartlarda, "Selahattin Demirtaş'a selam olsun" ve "Osman Kavala'ya selam olsun" ifadelerinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.