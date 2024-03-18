CHP'nin mitinginde teröre skandal destek! Özgür Özel'in konuşması sırasında terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için "selam olsun" pankartı açıldı
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP - DEM arasındaki kirli ittifakta saflar sıklaşıyor. Türkiye, İstanbul ve Mersin'de yapılan kirli pazarlığa bizzat şahit oldu. Antalya'nın ilçesi Alanya'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuştuğu miting alanında cezaevinde terörden tutuklu olan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için "selam olsun" pankartı açıldı. Bilindiği üzere Özgür Özel terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya birçok kez selam yollamıştı.
Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıklar hızlandı. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özgür Özel terörün siyasi ayağı DEM'in desteğini aldı.
TERÖRDEN TUTUKLU İSİMLER İÇİN PANKART AÇILDI
Özel konuşurken kürsünün ön tarafındaki bazı kişiler ellerindeki pankartlarla cezaevinde terör nedeniyle tutuklu olan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için
pankart açtı.
CHP'NİN MİTİNGİNDE TERÖRE DESTEK PANKARTI
Pankartlarda, "Selahattin Demirtaş'a selam olsun" ve "Osman Kavala'ya selam olsun" ifadelerinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.
VATANDAŞLAR ALANI TERK ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuştuğu miting alanında büyük boşluklar oluşurken terörün siyasi ayağı DEM bayrakları açılan mitinge gelen vatandaşlar erkenden alanı terk ettiler.
DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA SELAM GÖNDERMİŞTİ
Öte yandan Özgür Özel, CHP Kurultayı'nda terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam göndermişti.
Özgür Özel, Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderdiği açıklamasında şunları söylemişti:
"Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun."
ŞEHİT CENAZESİNDE GÜLMÜŞTÜ
2018 yılında Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan Özgür Özel'in herkes ağlarken gülerek sohbet etmesi eleştirilere neden olmuştu.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek kameralara poz verdi.
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