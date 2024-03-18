CHP'deki kayıt dışı para trafiğinde ortalık yangın yeri! Kaftancıoğlu da İmamoğlu'nu hedef gösterdi! Bir kişi daha ifade verdi...
CHP'de yerel seçimler öncesi patlayan "paradan kuleler" skandalında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken soruşturma kapsamında söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka savcıya ifade verdi. Diğer yandan CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuya ilişkin İmamoğlu'nu hedef gösterirken "Görüntülerde kimin müdürü varsa parayı ona sorun" ifadelerini kullandı. Gün içerisinde Kaftancıoğlu'nun da ifade vermesi bekleniyor. İşte detaylar...
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu CHP'de yaşanan "paradan kuleler" skandalında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
ÇOĞU İMAMOĞLU'NUN YOL ARKADAŞI
Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Benimle ilgisi yok" dediği skandalda kilit isimlerin çoğu İmamoğlu'yla yol arkadaşlığı yaptı.
Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi.
KİRLİ PARANIN MERKEZİNDE EKREM İMAMOĞLU VAR
Başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ifade verdi. Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf eden Keleş, verdiği ifadede paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.
Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan durum şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.
İMAMOĞLU'NUN BABASI İLE KAZ DAĞLARI'NDAN ARSA ALDI
Balya balya paraları taşıyan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı da ortaya çıktı.
KAFTANCIOĞLU DA İMAMOĞLU DEDİ
CHP'deki paradan kule skandalının etkileri sürerken topa yardımcısı da işin içinde olan Canan Kaftancıoğlu girdi. Kaftancıoğlu'nun, "Görüntülerde kimin ortağı, genel müdürü varsa paranın kaynağını ona sorsunlar" diyerek İmamoğlu'nu işaret ettiği öğrenildi.
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu'nun kasası, müdürü ve avukatı şaibeli parada baş aktörler. İmamoğlu, skandalda adı geçen üç isim Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında olan kişiler olmasına rağmen, "Benimle ilgisi yok" diyerek işin içinden sıyrılmaya yeltenmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul İl Başkanlığı binasının alımıyla ilgili sorulara "O süreci o dönem il başkanı olan Canan hanım yürüttü" karşılığını vererek şaibeli paralardan Kaftancıoğlu'nu sorumlu tutmuştu.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ
Öte yandan CHP'deki paradan kule skandalında soruşturma derinleşti. CHP İstanbul İl Başkanlığında para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka savcıya ifade verdi.
Gözler Canan Kaftancıoğlu'na çevrildi. Kara para trafiğinden Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutan Kaftancıoğlu'nun savcılığa ifade vermesi bekleniyor.
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