CHP’deki kayıt dışı para trafiğinde ortalık yangın yeri! Kaftancıoğlu da İmamoğlu’nu hedef gösterdi! Bir kişi daha ifade verdi...

ÇOĞU İMAMOĞLU'NUN YOL ARKADAŞI

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Benimle ilgisi yok" dediği skandalda kilit isimlerin çoğu İmamoğlu'yla yol arkadaşlığı yaptı.

Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi.