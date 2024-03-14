CHP’deki para sayma krizinde yeni perde! Peçete kağıdına atılan imzalarla ciddiyetsiz belge...

"GENEL MERKEZİN BÜTÜN ÖDEMELERİ BANKA ÜZERİNDEN OLMASI ZORUNLUDUR"



SABAH'a konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve 27'nci dönem TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Avukat Ali Özkaya şunları söyledi:

"Siyasi partiler kanunda bağış özel olarak düzenlenmiştir. Bir kişinin yapacağı Bağışın miktarı 2820 sayılı kanunun 66/2. maddesi gereğince belirlenmiş ve her yıl yeniden değerlendirme oranını artırarak getirilmektedir. 2019 yılındaki bu miktar 54 bin 566 TL'dir. Cumhuriyet Halk Partisi il Başkanlığı binası için partililer bağış topladı ve bu bağış da söz konusu teslimatın yapıldığını söylemektedir. Siyasi partiler ancak amaçlarına uygun gayrimenkul edinebilirler ve bunu genel merkez tüzel kişiliği adına alabilirler.

İl Başkanlığı anlatsa ve sözleşme yapsa bile taşınmaz genel merkez adına alınır. Genel merkezinde bütün ödemelerini resmi kayıtlarla ve bankadan olması zorunludur. CHP il Başkanlığı yaptığı açıklamada partilerden alınan parayı söylemekte ve buna dair mutlak surette makbuz kesilmesini göstermek zorundadır. Eğer makbuz kesilmeden yukarıdaki şekilde bir kişiden alınmışsa bu para 54 bin 566 Türk lirasının üzeri kısmı suç teşkil ettiğinden bu miktar hazineye gelir kaydedilecek ve bu makbuzu kesmeyen bu miktardan fazla bağış veren bağışı kabul edenlerde Cumhuriyet Savcısı tarafından siyasi partiye kanunun 116. maddesi gereğince 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası gerektiren suç sorulmasını muhatap olacaktır. Söz konusu dönemdeki İl Başkanı, İl Mali İşler Başkanı ve bu evraklarda imza soranların tamamı bu suç soruşturmasında şüpheli sıfatıyla soruşturmaya muhatap olacaklar kanaatindeyim."