Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı’nın Emekçileri İftar Programı’nda önemli açıklamalar

"EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 5 NİSAN'DA HESAPLARA YATACAK"



Olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek, emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklilerimize tek seferlik 5 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklerimizin bayram ikramiyeleri de %50 artışa gittik. Ramazan bayramı ikramiyeleri inşallah iki ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklerimizin hesaplarına yatırmış olacağız. Devletimizin deprem bölgesi ile ilgili yükümlülük azaldıkça artan kaynağı emeklerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız.

Bu süreçte çok kritik rol üstlenen sendikalarımız ve konfederasyonlarımız yine bizim dönemimizde rahat bir nefes alabilmiştir. İşçi işveren ilişkilerini düzenleyen ve adil temsilini sağlayan sosyal diyalog mekanizmalarımız geçmişte hak ettiği değeri ve ilgiyi görememiş ihmal edilmiştir. Ancak son 21 yılda her alanda olduğu gibi sosyal diyalog konusunda da ciddi ilerlemeler kaydettik. İşçiler sendikalaşma oranı 2024 Ocak istatistiklerinde %15'i geçti. Memurlarda sendikalaşma oranı ise %74 oranında yükseldi. Her toplu görüşmemizde yeni imkanlar getirerek memurlarımızın şartlarını iyileştirmeyi sürdürüyoruz. ancak ülkemiz ve milletimiz yararına attığımız her müspet adımda olduğu gibi burada da muhalefetin engellemeleri ile karşılaşıyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesi bu kazanımlardan birisidir. Yedinci dönem kamu toplu sözleşmesi ile üye sayısı %2'yi geçen sendikaların mensupların aylık 538 TL ödeme yapıyordu ancak bu düzenleme ana muhalefet partisinin başvurusunda dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından geçenlerde iptal etti. Bu iptal karıyla ikramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlimiz maalesef 345 TL daha az aylık alacak. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Bu yanlışın müsebbiplerine sizler de gereken cevabı vermelisiniz.