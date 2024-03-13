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Başkan Erdoğan'ın sıradaki durakları Şırnak ve Mardin! On binlerce vatandaş coşkuyla bekliyor

GÜNDEM Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Başkan Erdoğan’ın sıradaki durakları Şırnak ve Mardin! On binlerce vatandaş coşkuyla bekliyor

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala miting programını sürdüren Başkan Erdoğan, bugün önce Şırnak sonra da Mardin'de vatandaşlarla bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi miting programına devam ediyor. İlk olarak startı Zonguldak'ta veren Erdoğan, son olarak İzmir'de vatandaşlarla bir araya gelmişti.

Miting programına görüşmeleri nedeniyle kısa bir ara veren Erdoğan, bugün Şırnak ve Mardin'de vatandaşlarla bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan, yerel seçimler kapsamında gideceği Şırnak ve Mardin'de gündemdeki konular ve yerel seçimlerle ilgili önemli mesajlar verecek. Cumhur İttifakı'nın ortak adayları için Şırnaklı ve Mardinli vatandaşların desteğini talep edecek.

HARİTA TEK TEK İŞARETLENİYOR
Başkan Erdoğan, haritada gittiği illere raptiye takma geleneğine de devam ediyor. Bugüne kadar 31 Mart seçimleri sürecinde gittiği illere raptiyelerini takan Erdoğan, bugünün ardından Şırnak ve Mardin'i de işaretleyecek.

MİTİNGLERE KATILIM YÜKSEK
Gittiği her şehirde büyük bir ilgiyle karşılanan Erdoğan'ın seçim gününe kadar birçok ili daha ziyaret etmesi bekleniyor. Her şehirde on binlerce kişi tarafından dinlenen Erdoğan'ı, son olarak katıldığı İzmir mitinginde 100 binden fazla insan takip etmişti.

Başkan Erdoğan Şırnak ve Mardin’e gidiyorBaşkan Erdoğan Şırnak ve Mardin’e gidiyor BAŞKAN ERDOĞAN ŞIRNAK VE MARDİN'E GİDİYOR

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