Şırnak Erdoğan’ı bekliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Şırnak ve Mardin'de seçim mitingi yapacak. Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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