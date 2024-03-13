Başkan Erdoğan'ın sıradaki durakları Şırnak ve Mardin! Erdoğan'dan Şırnak'ta tarihi mesajlar: Sinsi oyunlarını bozduk

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala miting programını sürdüren Başkan Erdoğan, bugün önce Şırnak sonra da Mardin'de vatandaşlarla bir araya geliyor. İlk olarak Şırnak mitingine katılan Erdoğan, bölgede önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bölgede terör üzerinden oynanmak istenen sinsi oyunları bozduklarını söyledi. Muhalefetin amacının ülkeyi terör günlerine döndürmek olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

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