13 Mart 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan'ın sıradaki durakları Şırnak ve Mardin! Erdoğan'dan Şırnak'ta tarihi mesajlar: Sinsi oyunlarını bozduk
31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala miting programını sürdüren Başkan Erdoğan, bugün önce Şırnak sonra da Mardin'de vatandaşlarla bir araya geliyor. İlk olarak Şırnak mitingine katılan Erdoğan, bölgede önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bölgede terör üzerinden oynanmak istenen sinsi oyunları bozduklarını söyledi. Muhalefetin amacının ülkeyi terör günlerine döndürmek olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.