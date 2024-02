İBB seçim anketlerinde kim önde? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Son anketin sonuçlarını paylaştı...

"İSTANBUL ÇOK KIYMETLİ, YETER Kİ KULLANMASINI BİLİN"

Murat Kurum'a vaatleri ve o vaatleri gerçekleştirecek bütçenin nasıl sağlanacağı da soruldu.

İşte Kurum'un cevabı:

"Bir iş için çaba sarf ederseniz, gerçekten o gayreti sergilerseniz, emin olun her şeyi yaparsınız. İstanbul böyle güçlü bir şehir, kaynakları kendi kendine yetebilecek bir şehir. Her sokağı, her kaldırımı o kadar kıymetli ki… Yeter ki siz bu değeri kullanmasını, bu değerin kıymetini bilin." dedi. Mevcut yönetimin kaynakları iyi değerlendiremediğini tabloyla anlatan Kurum, "2019'da biz verdiğimizde belediye kaynakları; öz gelir ve merkezi bütçeden gelir olarak ikiye ayrılır. Yani belediyeye bir kendi öz geliri, bir de merkezi bütçeden gelen gelirle yönetilir. 2019'da merkezi bütçeden gelen gelir oranı yüzde 70'ken; yüzde 70 merkezi bütçeden 2018 de 13 milyar lira gelmiş; toplam geliri de belediyenin 18 milyar. 2023'e geldiğimizde toplam gelir 104 milyar olmuş; merkezi idareden gelen gelir yüzde 92'si. Yani öz geliri yüzde 29'ken yüzde 8'e düşmüş. İstanbul bu manada gelir üretmek için bir çaba göstermemiş." dedi. Kurum şöyle devam etti: Şimdi bir de personel açısından bakalım. 2019'da bakın 78 binmiş personel, 2024'e geldiğimizde 92 bin olmuş. İşe giriş 46 bin, işten çıkış 33 bin. Belediyenin yarısından fazlası değişmiş. Siz yönetiminizin yarısını değiştirdiğiniz bir yerden, iş bekleyemezsiniz ilave kaynak üretmesini bekleyemezsiniz. Bu bakış açısı yanlış. Önemli değil ki kim olduğu, hangi siyasi partiye gönül verirse versin hiç önemli değil. Benim için ilave kaynak üretebilir mi üretemez mi, bu işi bilir mi bilmez mi buna bakacaksınız."