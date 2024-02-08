İBB seçim anketlerinde kim önde? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Son anketin sonuçlarını paylaştı...
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum gazete, televizyon ve dijital medya temsilcileri ile bir araya geldi. Kurum, CHP'nin DEM Parti ile ittifak yapmasına değinirken “İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın. Pazarlık mı var? Baskı, talimat mı var?” ifadelerini kullandı. Murat Kurum İstanbul'da son 5 yılda iyi bir şey olmadığını belirtirken anketlerde de şu anda önde olduklarının altını çizdi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum gazete, televizyon ve dijital medya temsilcileri ile bir araya geldi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"İTTIFAK YAPIYORSANIZ GİZLEMEYİN"
Murat Kurum; Başak Demirtaş'ın DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından geri çekilme kararına ilişkin soruya şöyle cevap verdi:
"Hep söylüyorum, biz bu yola çıkarken karşımızda kim aday olur, kim kiminle ittifak yapar diye hiç düşünmedik. Yalnız karşı tarafta gördüğüm bir kaos, karmaşa, belirsizlik… Düne kadar çok hevesliyken bugün neden bu kararı aldılar? Başka bir yerden bir talimat mı geldi, baskı mı geldi, pazarlıklar mı oldu veya pazarlıklar devam mı ediyor? Bunları zamanla öğreneceğiz. Gerçi biliyorsunuz bunların al gülüm ver gülümleri bitmez. Geçmişte İBB'yi aralarında nasıl pay ettikleri malumunuz. 2023 Genel Seçimlerinde de cumhurbaşkanı yardımcılıkları ve bakanlıklar dağıtıyorlardı. Bunların bu pazarlıkları bitmez, seçime kadar da devam eder. Ama biz işimize bakıyoruz." dedi.
Murat Kurum, Demirtaş'ın kararı için "Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı? Pazarlık mı var? Baskı, talimat mı var?" diye sordu ve "Siyaset şeffaf, demokratik yürümeli. İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın. Milletimiz hepsini görüyor. Asıl cevabı milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıt verdi. 31 Mart'ta da cevap verecektir" ifadelerini kullandı.
"TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİK, EĞMEYİZ"
Murat Kurum, terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu'nun kendisine yönelik tehdidinin hatırlatılması üzerine "Ne bölücü terör örgütünün ne de başka örgütlerin tehditlerine hiçbir zaman boyun eğmedik, bundan sonra da asla eğmeyiz" dedi.
"İYİ OLAN ŞEY KOPYALANIR, MAALESEF İSTANBUL'DA SON 5 YILDA İYİ BİR ŞEY YOK"
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini kopyaladığı yönünde iddiasına şunları söyledi:
"Kopya ifadesi hoş değil ama yine onların anlayacağı şekilde cevap vereyim. İyi olan şey kopyalanır, ortada iyi bir şey mi var ki kopyalayalım. İşte soruyorum onlara; mevcut yönetim 650 bin konut yaptı da biz mi görmedik? Mevcut yönetim 100 bin kiralık konut yaptı da biz mi kaçırdık? Hayır! İstanbul'un iki yakasına metrolar, tüneller yaptılar da, yerin altında olduğu için biz mi görmüyoruz? Yapılan tüneli bile kapatan, metro inşaatına hafriyat döken bir yönetim var karşımızda. Kendi küçük dünyalarında yaşıyorlar. O dünyadan çıkıp şöyle İstanbul'da neler oluyor bir bakmalarını tavsiye ediyorum. Vatandaşımız her şeyi görüyor ve 31 Mart'ta da gerekeni yapacaktır. Projelerimize yönelik teveccühü, olumlu dönüşleri sahada net görüyorum. İyi olan bir şey kopyalanır diyoruz. Maalesef İstanbul'da son 5 yılda iyi olan hiçbir şey yok."
"İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜK"
Murat Kurum'a Ekrem İmamoğlu ile bir temas kurup kurmadığı sorulması üzerine "Ekrem İmamoğlu ile dün görüştük. İyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik, sonunda İstanbul'un kazanacağı bir yarış olması hepimizin arzusu" dedi.
Kurum, İstanbul'un nüfusunun artmasını istemediklerini, sabit kalmasını istediklerini hatırlatarak,"Depremi siyaset üstü görelim. İlk 5 yılda 650 bin konutu dönüştüreceğiz. 10 yılda şehirde riski bertaraf edecek adımları atacağız. İstanbul'da derin bir bıkkınlık var. İstanbullular kavgadan, polemikten, bahaneden bıktı. İlgi bekliyor." İfadelerini kullandı.
"KARDAN ADAMIN SALTANATI GÜNEŞ DOĞANA KADAR"
Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Yolun sonu göründüğü için çaresizlik içinde. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oluyor, miting yapıyor ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kardan adamın saltanatı Güneş doğana kadarmış. 31 Mart'ta İstanbul'a güneş doğacak" dedi.
"HERKES TAKSİCİLİK YAPAMAYACAK"
Murat Kurum, taksi sorununun farkında olduklarını belirterek, "Taksi de İstanbul'un bir sorunu. Eksik varsa yönetmelik ve kanunların düzenlenmesi için gerekli adımı atacağız. İstiyoruz ki İstanbul'a gelen taksiye ulaşabilsin, bekleme süresi ulaşabilme oranı böyle kalmasın istiyoruz. Biz çözümü sunmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.
Kurum, ortada bir karmaşa olduğunu ve bu karmaşayı ortadan kaldıracaklarını, kayıtlı kayıtsız hizmet veren kuruluşlar olduğunu, bunu kanuna uygun hale getirmenin zorunlu olduğuna dikkat çekti.
Kurum, "Kafası karışmayacak vatandaşımızın. Tek uygulamada buluşturacağız. Tespit ettik, eksik var. Eksikle alakalı hızlı şekilde ihaleye çıkıp taksi plakası sayısını artıracağız." dedi.
Mevcut yönetimin taksicilik yapmak istediğini söyleyen Murat Kurum, mevzuatın buna izin vermediğini belirtti. Kurum, taksicilik standardının da yükseleceğini dikkat çekerek "Herkes taksicilik yapmayacak. Taksicilik yapacak kişilerin belli eğitimden geçmesi gerekiyor, sertifikalandırdığımız, ödül ceza prim uyguladığımız sistemi uygulamaya geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'DA NÜFUSUN ARTMASINI İSTEMİYORUZ"
Murat Kurum, İstanbul'da nüfusun artmasını istemediklerini, sabit kalması için çalışma yapacaklarını belirterek, tersine göçü teşvik edecek çalışmaların da olacağına dikkat çekti.
Nüfus sayısı sabit kalkarken turist sayısını artırmak istediklerini söyleyen Kurum, yapılacak projelerden de bahsetti:
"Dar gelirliye yönelik 100 bin sosyal konut yaparak hem konut kiralarıyla alakalı hem de kentsel dönüşümle ilgili bir vizyon ortaya koyuyor olacağız. Bu konutlar satılmayacak, kiralanacak. Evi kentsel dönüşüme girenleri burada misafir edeceğiz. Eğitime destek veren yönetim anlayışını burada sergiliyor olacağız. Öğrenci evlerine 25 m3 doğalgaz desteğinden, üniversite öğrencisine 10 bin lira burs desteğine, 0-6 yaş arası çocuklarıyla ailelerin ücretsiz ulaşımından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşıma, toplu ulaşımda öğrenciye yüzde 40 indirimden, spor yapmak isteyen gençlere sosyal alanlarda verilecek desteklere, üniversite okuyan öğrencilere part time gelir desteği, tecrübe desteği sağlamış olacağız. Bunun gibi birçok projeyle vatandaşlarımızı destekliyor olacağız. Emeklilerimize 2.500 lira destek vereceğiz. İşini kuracak kadınlarımıza 100 bin lira destek vereceğiz. Evlenen gençlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteği veriyor olacağız. Toplumun tüm kesimleriyle iç içe yönetim anlayışını sergiliyor olacağız. Bunun yanında sürdürülebilir sosyal destekler olsun istiyoruz. Aslolan vatandaşımızın hane halkı gelirini artırmak. Bir tarafta 151 köyde tarıma yönelik destek olurken bir tarafta, bir tarafta gençlerimizin teknoloji yoğun üretim yapmasını sağlayacağız."
"SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"
Murat Kurum, sahipsiz sokak hayvanları konusunun çözümsüz bırakıldığını belirterek, "Bunun için biz 39 ilçeye hayvan bakım merkezleri yapıp, iki yakada hayvanlarımızın bakımlarının, aşılamalarının, tedavilerinin ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılacağı tesisleri bir an önce kazandıracağız. Bu tesislerin giderlerini büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlıyor olacağız." diyerek bu konunun sorun olmaktan çıkacağı mesajı verdi.
"ANKETLERDE ÖNDEYİZ"
Murat Kurum son saha araştırmalarında tablonun ne olduğunun sorulması üzerine,
"Ben ilk adaylığımız açıklandığında anket yaptırdım. O zaman bir buçuk, iki puan gerideydik. Piyasada gezen anketlerde de 8-10 puan geride gösteriyordu. Ancak sonra projelerimizi açıkladık, sahaya çıktık, ilçelere gittik, ziyaretlerimizi yaptık, İstanbullularla bütünleştik. Ve İstanbullular bizi sevdi, biz onları sevdik. O kardeşliği ben görüyorum yani, o güvenle de konuşuyorum. Ve lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de 1,4 puan ilerideyiz. Bildiğim kadarıyla CHP'nin anketi de böyle söylüyor. Dolayısıyla biz öndeyiz ama hiçbir şekilde rehavete kapılmadan yine teşkilatlarımızla birlikte uyum içerisinde, motivasyon içerisinde, tüm İstanbullularla birlikte inşallah 31 Mart'ı alacağız. Bu manada kim kiminle beraber olur, buna da bakmıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta da bu sevinci hep beraber yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL ÇOK KIYMETLİ, YETER Kİ KULLANMASINI BİLİN"
Murat Kurum'a vaatleri ve o vaatleri gerçekleştirecek bütçenin nasıl sağlanacağı da soruldu.
İşte Kurum'un cevabı:
"Bir iş için çaba sarf ederseniz, gerçekten o gayreti sergilerseniz, emin olun her şeyi yaparsınız. İstanbul böyle güçlü bir şehir, kaynakları kendi kendine yetebilecek bir şehir. Her sokağı, her kaldırımı o kadar kıymetli ki… Yeter ki siz bu değeri kullanmasını, bu değerin kıymetini bilin." dedi. Mevcut yönetimin kaynakları iyi değerlendiremediğini tabloyla anlatan Kurum, "2019'da biz verdiğimizde belediye kaynakları; öz gelir ve merkezi bütçeden gelir olarak ikiye ayrılır. Yani belediyeye bir kendi öz geliri, bir de merkezi bütçeden gelen gelirle yönetilir. 2019'da merkezi bütçeden gelen gelir oranı yüzde 70'ken; yüzde 70 merkezi bütçeden 2018 de 13 milyar lira gelmiş; toplam geliri de belediyenin 18 milyar. 2023'e geldiğimizde toplam gelir 104 milyar olmuş; merkezi idareden gelen gelir yüzde 92'si. Yani öz geliri yüzde 29'ken yüzde 8'e düşmüş. İstanbul bu manada gelir üretmek için bir çaba göstermemiş." dedi. Kurum şöyle devam etti: Şimdi bir de personel açısından bakalım. 2019'da bakın 78 binmiş personel, 2024'e geldiğimizde 92 bin olmuş. İşe giriş 46 bin, işten çıkış 33 bin. Belediyenin yarısından fazlası değişmiş. Siz yönetiminizin yarısını değiştirdiğiniz bir yerden, iş bekleyemezsiniz ilave kaynak üretmesini bekleyemezsiniz. Bu bakış açısı yanlış. Önemli değil ki kim olduğu, hangi siyasi partiye gönül verirse versin hiç önemli değil. Benim için ilave kaynak üretebilir mi üretemez mi, bu işi bilir mi bilmez mi buna bakacaksınız."
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