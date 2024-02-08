İBB seçim anketlerinde kim önde? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Son anketin sonuçlarını paylaştı...

"İTTIFAK YAPIYORSANIZ GİZLEMEYİN"

Murat Kurum; Başak Demirtaş'ın DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından geri çekilme kararına ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

"Hep söylüyorum, biz bu yola çıkarken karşımızda kim aday olur, kim kiminle ittifak yapar diye hiç düşünmedik. Yalnız karşı tarafta gördüğüm bir kaos, karmaşa, belirsizlik… Düne kadar çok hevesliyken bugün neden bu kararı aldılar? Başka bir yerden bir talimat mı geldi, baskı mı geldi, pazarlıklar mı oldu veya pazarlıklar devam mı ediyor? Bunları zamanla öğreneceğiz. Gerçi biliyorsunuz bunların al gülüm ver gülümleri bitmez. Geçmişte İBB'yi aralarında nasıl pay ettikleri malumunuz. 2023 Genel Seçimlerinde de cumhurbaşkanı yardımcılıkları ve bakanlıklar dağıtıyorlardı. Bunların bu pazarlıkları bitmez, seçime kadar da devam eder. Ama biz işimize bakıyoruz." dedi.

Murat Kurum, Demirtaş'ın kararı için "Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı? Pazarlık mı var? Baskı, talimat mı var?" diye sordu ve "Siyaset şeffaf, demokratik yürümeli. İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın. Milletimiz hepsini görüyor. Asıl cevabı milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıt verdi. 31 Mart'ta da cevap verecektir" ifadelerini kullandı.