MOSSAD hücresini para izi çökertti! Casusluk operasyonunda yeni detaylar: Para ağı deşifre oldu
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın MOSSAD'a çalışan Türkiye’deki 46 kişilik casusluk şebekesinin deşifre ettiği operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı. MOSSAD'ın Türkiye'deki hücresiyle ilgili takip 3 yıl önce yakalanan bir başka casusun ifadeleriyle başladı. Casuslara yatan paraların 3 ödeme yöntemiyle 7 ülkeye yapıldığı belirlendi. MASAK ile yürütülen ortak çalışma ile MOSSAD'ınTürkiye'de para gönderdiği ağ deşifre oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ocak'ta 46 kişiden oluşan Mossad casuslarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı.
Şüphelilerin izine, 2021 yılında Konya'da Tıp eğitimi gördüğü sırada Mossad ajanlarından yurt dışında özel casusluk eğitimi alan ve tutuklanan Muhammed Salhab sayesinde ulaşıldı.
3 yıl önce 16 Mossad casusuna yönelik gerçekleştirilen operasyon da Mossad kuryelerinin para trafiği takip edilerek çözülmüştü.
İncelemeler sonucunda, Salhab'a para gönderen, Mark Consul, Alexandru Dorin Siretean ve Ahmad Kilany müstear isimli Mossad yöneticilerinin 46 kişilik şebekenin birçoğunun hesabına da para gönderdiğini saptayarak şebekeyi çökertti.
PARANIN İZİNDEN YAKALANDILAR
İşte operasyonun ayrıntıları Milli İstihbarat Teşkilatı 20 Aralık tarihinde Emniyet'e bir yazı gönderdi.
Yazıda, İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi'nin (İÇOM) Türkiye'de ikamet eden Filistin uyruklu şahısları ve aileleri hedef alacağı, bu kapsamda İÇOM'a ait 7 adet yabancı GSM numaraları ile irtibatlı 26 şahsı tek tek tespit etti.
Bu 26 kişinin yanı sıra İÇOM tarafından verilen Western Union üzerinden para transferi içerisinde bulunan 20 şahıs daha saptandı.
TAKİP, SOYGUN, ADAM KAÇIRMA
İÇOM, 46 şahısla telegram ve whatsapp uygulamaları, sosyal medya hesapları üzerinden iş ilanları vermek suretiyle temas sağladı.
İlk temastan sonra yabancı GSM numaraları üzerinden irtibat kuruldu. Görüntülü veya sesli arama yapmadan yani sadece mesajlaşmayla irtibat sürdürüldü.
Şüphelilerden, uzaktan kaynak temini ve sahadaki hedeflerine yönelik araştırma, keşif, foto-video çekme ve buna ilişkin bilgi notu oluşturma, darp, yaralama, takip, soygun, adam kaçırma gibi taktik bazda yararlanmayı amaçladı.
FACEBOOK'TAKİ İŞ ARAMA SAYFALARI RADARLARINDA
Şüphelilere, Western Union, Havala, Moneygram aracılığıyla Çin, İspanya, Kenya, Fransa, Romanya, Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden ödemeler gerçekleştirildi.
Tespitlere göre, Mossad'ın ajan temin etmede kullandığı yerlerden bir tanesi Facebook gruplarındaki Arap vatandaşların iş aradığı sayfalar geliyor. Burada maddi zorluk çeken kişileri dolar ve euro bazında tekliflerle ağına düşürüyor.
İNGİLİZCE ÖĞRENME PROGRAMINDAN CASUS DEVŞİRİYORLAR
Mossad'ın Türkiye'de yaşayan Arap asıllı kişileri İsrail adına casusluk yapmak için ikna ettikleri yerlerden bir tanesi de Speaky isimli online karşılıklı mesajlaşma imkanı sağlayan yabancı dil öğrenme programıydı.
Şüphelilerden "Lucy" kod adlı Luey M. ifadesinde İsrail istihbaratı adına kayıtlı "Belçika Sera" isimli kişiyle bu program sayesinde tanıştığını söyledi.
Yapılan incelemelerde Luey M.'nin telefonunda "Belçika Sera" isimli kişiden aldığı bir konuma ait fotoğraf çekme işlemini gerçekleştirdiği belirlendi.
34 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 12'Sİ FİRARDA
MİT'in 2 Ocak'ta düzenlediği operasyonda 46 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı, 12'si ise firari durumda.
Gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı. 8'i hakkında ise sınır dışı kararı verildi. Hücredeki 11 şüpheli hakkında ise "adli kontrol şartı" ve "yurtdışına çıkış yasağı" uygulanmıştı.
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