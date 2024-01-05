MİT deşifre etti! Mossad operasyonunun detayları A Haber’de! Ajanlar Türkiye’de neyi amaçlıyordu? Hedefte kimler vardı?

A HABER ÖZEL | Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan başarılı operasyonla İsrail istihbarat servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesi ile yakalanan 34 şüphelinin sorgusu İstanbul'da sürüyor. İfadeler alındıkça soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. Peki yeni detaylar neler? Mossad ajanlarının Türkiye'de ne işi vardı? Hedefte kimler vardı? Ajanlar kendi aralarında iletişimi nasıl sağladılar? İsrail'deki Mossad merkezi ile iletişim nasıl kuruldu? A haber ekibinden Mehmet Karataş son gelişmeleri aktardı.