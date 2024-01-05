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Haberler Galeri MİT deşifre etti! Mossad operasyonunun detayları A Haber’de! Ajanlar Türkiye’de neyi amaçlıyordu? Hedefte kimler vardı?

MİT deşifre etti! Mossad operasyonunun detayları A Haber’de! Ajanlar Türkiye’de neyi amaçlıyordu? Hedefte kimler vardı?

A HABER ÖZEL | Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan başarılı operasyonla İsrail istihbarat servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesi ile yakalanan 34 şüphelinin sorgusu İstanbul'da sürüyor. İfadeler alındıkça soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. Peki yeni detaylar neler? Mossad ajanlarının Türkiye'de ne işi vardı? Hedefte kimler vardı? Ajanlar kendi aralarında iletişimi nasıl sağladılar? İsrail'deki Mossad merkezi ile iletişim nasıl kuruldu? A haber ekibinden Mehmet Karataş son gelişmeleri aktardı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 10:16
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MİT deşifre etti! Mossad operasyonunun detayları A Haber’de! Ajanlar Türkiye’de neyi amaçlıyordu? Hedefte kimler vardı?

GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MİT deşifre etti! Mossad operasyonunun detayları A Haber’de! Ajanlar Türkiye’de neyi amaçlıyordu? Hedefte kimler vardı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 4 gün ifadeleri alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

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MİT deşifre etti! Mossad operasyonunun detayları A Haber’de! Ajanlar Türkiye’de neyi amaçlıyordu? Hedefte kimler vardı?

AJANLAR NELERİ İTİRAF ETTİ?

İfadeler alındıkça soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor.

Yeni detaylar neler? A haber ekibinden Mehmet Karataş son gelişmeleri aktardı.

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MİT deşifre etti! Mossad operasyonunun detayları A Haber’de! Ajanlar Türkiye’de neyi amaçlıyordu? Hedefte kimler vardı?

Muhabirimiz Karataş şunları ifade etti:

Operasyonu 2 Ocak'ta MİT ve İstanbul Emniyet'indeki Terör ile Mücadele ekipleri gerçekleştirdi.

Bu operasyon ile Mossad'ın Türkiye'deki casus ağı çökertildi. Toplamda 46 kişi için gözaltı kararı vardı.

Bu kişilerden 34'ü gözaltına alındı. Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirildiler. Ardından sorguya alındılar. Sorguları devam ediyor. 8 ildeki çalışmalarına yönelik detaylar da ortaya çıkıyor.

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MİT deşifre etti! Mossad operasyonunun detayları A Haber’de! Ajanlar Türkiye’de neyi amaçlıyordu? Hedefte kimler vardı?

MOSSAD OPERASYONUNDA TEL AVİV DETAYI

İsrail'in dış istihbaratı olan Mossad'ın aslında Tel Aviv'deki Hamas masasının birimine bakan kişiler tarafından yönlendirildikleri ortaya çıkmış oldu.