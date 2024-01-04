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Haberler Galeri Türkiye "uluslararası casusluk" ağını çökertti! MOSSAD’ın mülteci maskesi düştü: İşte MİT operasyonunun tüm detayları...

Türkiye "uluslararası casusluk" ağını çökertti! MOSSAD’ın mülteci maskesi düştü: İşte MİT operasyonunun tüm detayları...

İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'de Filistinlilere yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit eden Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği "Köstebek" operasyonunun detayları ortaya çıktı. MOSSAD'ın Türkiye'de yapmayı planladığı eylemlerde mültecileri kullanarak kendilerini maskelemeye çalıştıkları belirlendi.

Giriş Tarihi: 04.01.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:21
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Türkiye uluslararası casusluk ağını çökertti! MOSSAD’ın mülteci maskesi düştü: İşte MİT operasyonunun tüm detayları...

İsrail, geçtiğimiz gün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye suikast düzenledi.

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Türkiye uluslararası casusluk ağını çökertti! MOSSAD’ın mülteci maskesi düştü: İşte MİT operasyonunun tüm detayları...

Geçtiğimiz ay, İsrail istihbarat ajanslarının Orta Doğu genelinde, Türkiye de dahil olmak üzere Hamas üyelerine yönelik suikast planları olduğunu açıklamış, Türkiye ise buna karşılık İsrail'in Türkiye topraklarında kanunsuz herhangi bir operasyona kalkışması sonucundan "ciddi sonuçlarla" karşılaşacağı konusunda uyarmıştı.

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Türkiye uluslararası casusluk ağını çökertti! MOSSAD’ın mülteci maskesi düştü: İşte MİT operasyonunun tüm detayları...

Son 3 yıldır MOSSAD'ın Türkiye'deki yasadışı faaliyetlerine yönelik önemli operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı son olarak İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik 8 ilde İstanbul Emniyeti ile birlikte "Köstebek" operasyonu düzenledi.

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Türkiye uluslararası casusluk ağını çökertti! MOSSAD’ın mülteci maskesi düştü: İşte MİT operasyonunun tüm detayları...

MOSSAD AJANLARI ELEMANLARIYLA YURT DIŞINDA GÖRÜŞTÜ
34 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Sosyal medya siteleri üzerinde detay verilmeyen iş ilanları veya linkleri paylaşılarak kullanılmaya uygun kişileri eleman olarak aldıkları ortaya çıkarken, seçilen kişilerin ihanet duygusuna kapılmaması ve psikolojik olarak rahatlaması amacıyla yüklü miktarda ödemeler yapılarak desteklediklerini belirlendi.

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Türkiye uluslararası casusluk ağını çökertti! MOSSAD’ın mülteci maskesi düştü: İşte MİT operasyonunun tüm detayları...

Türkiye'ye giremeyen MOSSAD ajanlarının eleman olarak aldıkları kişileri yurt dışında lüks otellerde ağırlayarak görüşmeleri orada sağladıkları, bu kişilere takip, gözetleme, foto dokümanter, keysing, raporlama gibi eğitimler verdikleri belirlendi.