Türkiye "uluslararası casusluk" ağını çökertti! MOSSAD’ın mülteci maskesi düştü: İşte MİT operasyonunun tüm detayları...
İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'de Filistinlilere yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit eden Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği "Köstebek" operasyonunun detayları ortaya çıktı. MOSSAD'ın Türkiye'de yapmayı planladığı eylemlerde mültecileri kullanarak kendilerini maskelemeye çalıştıkları belirlendi.
Giriş Tarihi: 04.01.2024 07:42Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:21