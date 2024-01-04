Türkiye "uluslararası casusluk" ağını çökertti! MOSSAD’ın mülteci maskesi düştü: İşte MİT operasyonunun tüm detayları...

Geçtiğimiz ay, İsrail istihbarat ajanslarının Orta Doğu genelinde, Türkiye de dahil olmak üzere Hamas üyelerine yönelik suikast planları olduğunu açıklamış, Türkiye ise buna karşılık İsrail'in Türkiye topraklarında kanunsuz herhangi bir operasyona kalkışması sonucundan "ciddi sonuçlarla" karşılaşacağı konusunda uyarmıştı.

