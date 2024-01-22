Muhalif Sevan Nişanyan hadsiz sözlerle ezanı hedef aldı!
Muhalif kimliğiyle bilinen sözde yazar Sevan Nişanyan, hadsiz sözlerle ezanı hedef aldı. FETÖ'nün yayın organı Taraf'ta yazdığı dönemde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında alçak sözler sarf eden Nişanyan, Ezan-ı Muhammedi'ye yönelik, " ”Bağıra bağıra hoparlörlerde okunan ezan kadar iğrenç bir saldırı yani bir tecavüz, bir tacizi bayağı böyle insanın mahrem yerlerine el atılması düzeyinde bir saldırı daha bilmiyorum ben Türkiye’de yaşamanın bence en korkunç boyutlarından biri budur. Bu bangır bangır bağıran hayvan gibi bağıran ezancılar” ifadelerini kullanarak skandal bir alçaklığa daha imza attı.
Muhalif tutumuyla öne çıkan Ermeni yazar Sevan Nişanyan, 5 vakit okunan ezanları alçak sözlerle hedef aldı.
"OKUNAN EZANLAR İĞRENÇ BİR SALDIRI"
5 vakit ezan okunmasını taciz olarak nitelendiren Nişanyan "Bağıra bağıra hoparlörlerde okunan ezan kadar iğrenç bir saldırı yani bir tecavüz , bir tacizi bayağı böyle insanın mahrem yerlerine el atılması düzeyinde bir saldırı daha bilmiyorum ben" ifadelerini kullandı.
"HAYVAN GİBİ BAĞIRAN EZANCILAR"
Rezil sözlerini sürdüren kronik muhalif, "Türkiye'de yaşamanın bence en korkunç boyutlarından biri budur. Bu bangır bangır bağıran hayvan gibi bağıran ezancılar" dedi.
PEYGAMBER EFENDİMİZE HAKARET ETMİŞTİ
FETÖ'nün yayın organı Taraf'ta yazdığı dönemde Peygamber efendimiz hakkında da "Allah ile kontak kurduğunu iddia eden, bundan siyasi, mali ve cinsel menfaat temin eden, bir Arap lideri" olduğu şeklinde nitelendirmelerde bulunan Nişanyan hakkında dava açılmış ve 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
KIZIL SOROS'UN YAKIN DOSTU
Öte yandan kronik muhalif Sevan Nişanyan, Türkiye aleyhine ajanlık faaliyeti yürüten "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından terör çağrısında bulunmuştu.
Nişanyan sosyal medya hesabından 'Silahlı mücadeleden başka hiçbir çaresi yoktur bu işin" diye yazmıştı.
"HER İŞİN ARKASINDA OSMAN KAVALA'NIN İMZASI VARDIR"
Bir süre önce hapisten firar ederek yurt dışına kaçan yazar Sevan Nişanyan en yakın arkadaşlarından olduğunu söylediği Osman Kavala'yı kişisel bloğunda yazdığı bir yazıyla anlatmıştı.
Nişanyan, Kavala'yı "1983'ten bu yana Türkiye'de akıl ve özgürlük yolunda yapılmış olan her güzel işin (ve bir sürü saçma işin) arkasında, açık veya kapalı, mutlaka Osman Kavala'nın imzası vardır." ifadeleriyle tanımlamıştı.
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