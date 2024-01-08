MOSSAD’ın Türkiye’deki “Gizli Planı” ne? Yakalanan ajanlardan yeni detaylar ortaya çıktı
MOSSAD casuslarına yönelik operasyonda çoğu Filistinli "İsrail casusu" olarak tutuklandı. Yakalanan ajanlar hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu casusların asıl planı neydi? İsrail’in çevrimiçi operasyonu ne? Detayları uzman isimler A Haber canlı yayınında anlattılar.
İşte o açıklamalardan satır başlıkları ;
YAKALANAN AJANLARDAN YENİ DETAYLAR
Gaffar Yakınca:
Bu ajanlar İsrail'in "çevrimiçi operasyon merkezi" adına çalıştılar. MOSSAD'ın 4 tane ana departmanı var. Bunlarda biri KEŞED diye bir birim elektronik istihbarat birimi olarak geçiyor, bu bölüm geçtiğimiz on yıl içerisinde MOSSAD'ın en çok yatırım yaptığı birim. Çevrimiçi operasyon dedikleri şey aslında bizim anlamdıramadığımız bir konu sosyal medya 'da bir anda gündeme geliyor ve bir anda hararetlendiriliyor mesela geçen günlerde yaşanan hilafet mevzusu toplum bir anda kutuplandırılıyor.
ASIL AMAÇLARI AJAN PROVAKATÖRLÜĞÜ
Gaffar Yakınca:
MOSSAD'da personel dağılımı şöyle. Kadsalar ajanla, Kidonlar suikastçiler, Sayanimler ise işbirlikçiler, Bodlin kuryelik yapanlar. Sayanimleri genellikle hedef gruptan seçiyorlar.
Hikmet Genç:
Teknoloji bu kadar gelişmediği zaman 'insan istihbaratı' kullanılırdı. Şu an insan istihbaratı sosyal medya üzerinden ilerliyor. Dijital dünyada bir olayı provoke etmek için müthiş bir sistem.
Zafer Şahin:
MOSSAD ajanlarından bir tanesinin Süleymaniye Camiinin iç ve dış kısımlarını çekmesini istiyor. Bunlar camilerde bir provokasyon yapını yapıyorlar. Bunlar Allah korusun ama bir camii önünde Kur'an-ı Kerim yırtsa bu olay provokasyona çok açık bir durum. Şu aşamada her türlü provokasyona açık bir durumdayız.
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