MOSSAD’ın Türkiye’deki “Gizli Planı” ne? Yakalanan ajanlardan yeni detaylar ortaya çıktı

YAKALANAN AJANLARDAN YENİ DETAYLAR

Gaffar Yakınca:

Bu ajanlar İsrail'in "çevrimiçi operasyon merkezi" adına çalıştılar. MOSSAD'ın 4 tane ana departmanı var. Bunlarda biri KEŞED diye bir birim elektronik istihbarat birimi olarak geçiyor, bu bölüm geçtiğimiz on yıl içerisinde MOSSAD'ın en çok yatırım yaptığı birim. Çevrimiçi operasyon dedikleri şey aslında bizim anlamdıramadığımız bir konu sosyal medya 'da bir anda gündeme geliyor ve bir anda hararetlendiriliyor mesela geçen günlerde yaşanan hilafet mevzusu toplum bir anda kutuplandırılıyor.