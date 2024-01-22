CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu 14 davadan yargılanıyor! Yolsuzluk batağında yeniden aday gösterildi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde "danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından FETÖ firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında hazırlanan 16 sayfalık iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Savcı, FETÖ firarisi Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemişti.