MOSSAD ajanlarına dair detaylar ortaya çıktı

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a çalıştıkları gerekçesi ile yakalanan 34 şüphelinin sorgusu sürüyor. İfadeler alındıkça soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. Yeni detaylar neler? A Haber ekibinden Mehmet Karataş aktardı.