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MOSSAD ajanlarına dair detaylar ortaya çıktı

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Giriş: 05.01.2024 10:00
İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a çalıştıkları gerekçesi ile yakalanan 34 şüphelinin sorgusu sürüyor. İfadeler alındıkça soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor. Yeni detaylar neler? A Haber ekibinden Mehmet Karataş aktardı.
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