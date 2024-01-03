Mossad'a Türkiye tokadı! Yakalanan 34 ajanın ifadesi alınmaya başlandı
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen casusluk operasyonunda İsrail gizli servisi Mossad adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen 34 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon Siyonist İsrail basınında geniş yankı uyandırırken, Başkan Erdoğan'ın Hamas'a karşı operasyon yürütenlerin "çok ağır bir bedel ödeyeceği" sözlerine yer verilmişti. Katil İsrail'in istihbarat servisi Mossad'a çalışan 34 ajanın sorgusu başladı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma açılmıştı.
Çalışmalarda, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden Filistinli ve İsrail'in yaptıklarına karşı olan İsrailli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edilmişti.
Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bu kapsamda bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ekiplerce ortaya çıkarıldı.
Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.
MOSSAD'A MİT TOKADI İSRAİL BASININDA YANKILANMIŞTI
Operasyon katil İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. The Jerusalem Post gazetesi haberi Ana sayfasından duyururken, "Türkiye, İsrail Mossad adına çalışan 33 şüpheli casusu yakaladığını açıkladı" başlığıyla duyurdu.
Haberde 5 Kasım'da ABD'nin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde yaşanan protesto gösterlerinden bir fotoğrafa yer verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİYLE DUYURDULAR
Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer veren gazete haberinde şu ifadeleri kullandı:
Geçen ay Türk yetkililer İsrail'i, Türkiye de dahil olmak üzere Filistin toprakları dışında yaşayan Hamas militan grubunun üyelerini yakalamaya çalışması halinde "ciddi sonuçlarla karşılaşacağı" konusunda uyarmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bunun hata olacağı konusunda uyardı.
The Jerusalem Post gazetesi Erdoğan 29 Mayıs 2023'teki seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmadan bir görsel kullandı.
Gazetenin haberinde operasyonun detayları yer alırken, "Türkiye, İsrail'i Hamas'la olan savaşında Gazze'yi bombalaması nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi; Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen hafta alenen birbirlerine iğneliyorlardı." değerlendirmesinde bulunuldu.
The Times Of İsrael gazetesi ise haberi, "İsrail, Hamas'ı yurt dışında tehdit ederken Türkiye, Mossad ajanı olduğu iddia edilen 33 kişiyi tutukladı" başlığıyla duyurdu.
Haberde operasyonun detayları aktarılırken Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 26 Temmuz'da Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeden fotoğrafa yer verildi.
A HABER'İ KAYNAK GÖSTERDİLER
Başkan Erdoğan'ın Hamas'a karşı operasyon yürütenlerin "çok ağır bir bedel ödeyeceği" sözlerine yer veren gazete, "Temmuz 2023'te Türk istihbaratı tarafından İstanbul'da tutuklanan yedi şüpheli Mossad casusunun sabıka fotoğrafları" alt başlığıyla A Haber'i kaynak gösterdi.
İşgalci basını terör örgütü PKK'nın 1 Ekim 2023'te Ankara'da düzenlenen bombalı saldırının ardından Emniyet Özel Harekat mensuplarının olay yerindeki fotoğrafını kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN "NETANYAHU GAZZE KASABI" SÖZLERİNE YER VERDİLER
7 Ekim'den sonra Türkiye'nin İsrail'e saldırdığını iddia eden siyonist basını, Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'ya Gazze kasabı Tel Aviv yönetimini de terör devleti olarak nitelendirdiğini yazdı.
Ynetnews haber sitesi ise Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzettiğini belirterek, İsrail'in terör devleti olduğunu ifade ettiğini yazdı.
SORGU İŞLEMLERİ BUGÜN BAŞLADI
Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk kapsamında olabileceği değerlendirilerek çökertilen casusluk ağındaki şüphelilerinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu işlemleri bugün başladı. Akşam saat 17.30 sıralarında başlandığı öğrenilen ifade işlemlerinin uzun sürmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1999 öncesi 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli memur zam farkı ne zaman yatacak 2024?
- MSÜ 2024 BAŞVURU EKRANI: ais.osym.gov.tr! MSÜ başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Sınava kimler girebilir?
- Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak 2024 Sahibinden.com, mobil uygulama "Bu siteye ulaşılamıyor" sorunu nasıl düzelir?
- 8.100-8.200-8.400-8.500-9.000 TL maaş alanlara % kaç zam geldi? TÜİK 2024 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...
- 3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA ETKİSİ 2024! Memurlar ek zam alacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek?
- İmam zamlı maaşları 2024 Ocak | İmam-Hatip-Vaiz 1/4 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı?
- Zamlı uzman öğretmen maaşları 2024 ne kadar, kaç TL oldu? Yeni 1/4 öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
- Mühendis zamlı maaşları 2024 | Ocak artışıyla mühendis 1/4, teknisyen (Lise) maaşları ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? İşte A'dan Z'ye yeni aylıklar...
- Ocak zammı ile askeri personel TSK maaşları ne kadar oldu? Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları 2024!
- Hemşire zamlı maaşları 2024 | Hemşire, ebe aylıkları ocak zammı ile ne kadar, kaç TL oldu?
- 7.500, 7.600, 7.700, 7.800, 7.900, 8.000 TL emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Ocak %37,57 zamlı maaş hesabı...