MOSSAD’ın kullandığı 7 GSM hattı deşifre oldu! Casuslardan şok itiraf | Süleymaniye Camii'nin videosunu istemişler

İSRAİL İSTİHBARAT SERVİSİNİN KULLANDIĞI 7 NUMARA DEŞİFRE OLDU

Soruşturma kapsamında İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi'nin (IÇOM) kullandığı 7 farklı yurtdışı GSM hattı deşifre edildi. Bu hatlarla Türkiye'deki şüphelilerle irtibat kuran MOSSAD'ın, daha sonra Telegram ve Whatsapp uygulamaları ile sosyal medya hesapları üzerinden görüşmeye devam ettiği belirlendi. MOSSAD'ın tüm faaliyetlerinin Türkiye'de ikamet eden Filistin uyruklu kişileri ve ailelerini hedef almayı amaçladığı kaydedildi.