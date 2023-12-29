Son dakika: TSK ve MİT'ten Irak’ın kuzeyine operasyon: 4 noktada 16 hedef imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından bugün saat 17.30'da kritik bir hava operasyonuna daha imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki 16 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
SON DAKİKA | Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımız, ABD ve Batı güdümlü alçak terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.
TSK VE MİT KOORDİNESİ!
Şok operasyona TSK unsurları katıldı ve MİT, Mehmetçik'e destek verdi.
Konuya dair son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığınca yapıldı.
ÇOK SAYIDA PKK'LI KALLEŞ ÖLDÜRÜLDÜ
Bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki 16 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
İŞTE MSB'DEN YAPILAN O AÇIKLAMA:
"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve MİT ile koordineli olarak tespit edilen Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 29 Aralık 2023 saat 17.30'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir.
İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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